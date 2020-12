पत्नी ट्विंकल को कॉपी करते नजर आए अक्षय कुमार, ऑफ-शोल्डर लुक में शेयर की फोटो

अक्षय कुमार और ट्व‍िंकल खन्ना बॉलीवुड के फन और सबसे कूल कपल्स में से एक हैं. दोनों ही अपनी मस्ती फैंस के साथ साझा करने में कभी पीछे नहीं हटते. एक बार फिर ट्व‍िंकल ने पति अक्षय के साथ एक मजेदार फोटो शेयर की है. इसमें अक्षय उनके ड्रेस‍िंग को जबरदस्ती कॉपी करते हुए देखे जा सकते हैं.

ट्व‍िंकल ने सोशल मीड‍िया पर अक्षय के साथ यह ब्लैक एंड व्हाइट फोटो शेयर की है. इसमें वह वन साइडेड ऑफ-शोल्डर टॉप में नजर आ रही हैं. उन्हें देखते हुए अक्षय भी अपने टी-शर्ट को वैसा ही लुक देते हुए कैमरे पर देख रहे हैं. ट्व‍िंकल जहां फनी फेस बना रही हैं, वहीं अक्षय इंटेस लुक दे रहे हैं. ट्व‍िंकल ने इस फोटो के साथ ट्वीट किया है. उन्होंने एक-दूसरे की मस्ती तो बताई ही है, साथ में अक्षय की भी टांग खींची है.

Making fun of each other as we go along. Dude, after this you are really going to get a cold shoulder in more ways than one:) #YouMakeMyHeartHumAHappySongSometimes pic.twitter.com/KCVLeUtmzu