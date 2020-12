अमिताभ बच्चन को आई नाती अगस्त्य नंदा की याद, तो पहनी ये खास चीज

कौन बनेगा करोड़पति के मंगलवार के एपिसोड में शो के होस्ट अमिताभ बच्चन ने कुछ ऐसा रिवील किया जिसके बारे में दर्शकों को पहले शायद ही कुछ अंदाजा रहा होगा. इस किड्स स्पेशल वीक में अमिताभ ने एक कंटेस्टेंट से बातचीत के दौरान अपने कफलिंक्स दिखाए जिनपर उनके नाती अगस्त्य नंदा का नाम लिखा हुआ था.

दरअसल हॉटसीट पर बैठी कंटेस्टेंट ने अमिताभ के उन खूबसूरत कफलिंक्स की तारीफ करते हुए इनके बारे में पूछ लिया जिस पर अमिताभ ने बताया कि उनके कफलिंक्स पर उनके नाती-पोतों के नाम लिखे हुए हैं और ये उन्हें उनके परिवार ने गिफ्ट किए हैं. उन्होंने बताया कि क्योंकि वह अपने नाती अगस्त्य को काफी मिस कर रहे थे इसलिए उन्होंने आज ये कफलिंक्स पहने हैं.

मालूम हो कि अगस्त्य नंदा अभी विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं. याद हो कि इसी साल अमिताभ ने अपने घर में स्थित जिम में अगस्त्य के साथ क्लिक की गई एक तस्वीर शेयर की थी जो कि सोशल मीडिया पर खूब शेयर की गई. तस्वीर को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए अमिताभ ने लिखा, "Fight.. Fight the fit.. Fit the fight.. Reflective Mirrors, Laterally inverted Imagery.. and the inspiration with Grandson."

मालूम हो कि अगस्त्य नंदा ने भी इसी साल इंस्टाग्राम पर डेब्यू किया है. उन्होंने शुरुआत में की गई अपनी पोस्ट्स के अपने दोस्तों और बाकी फॉओअर्स को कनफ्यूज कर दिया था. अगस्त्य के इंस्टा अकाउंट पर उनके दोस्तों और उनके भाई-बहनों की तस्वीरें अपलोड हैं. वह अपने इंस्टा अकाउंट को शुरू में किसी स्क्रैपबुक की तरह इस्तेमाल कर रहे थे. बात करें बिग बी की तो वह पिछले काफी वक्त से छोटे पर्दे पर ही नजर आ रहे हैं. जल्द ही उनकी फिल्म ब्रह्मास्त्र रिलीज होगी.

