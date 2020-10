लक्ष्मी बॉम्ब: लाल साड़ी, हाथों में चूड़ी पहने दिखे अक्षय, फैंस बोले- सुपरहिट

अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब को लेकर लंबे समय से चर्चा है. फिल्म दिवाली के मौके पर रिलीज हो रही है. फिल्म का ट्रेलर 9 अक्टूबर को रिलीज कर दिया गया है. एक महीने बाद 9 नवंबर को फिल्म रिलीज हो रही है. मूवी पहले थिएटेर में रिलीज होनी थी, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म हॉटस्टार पर रिलीज किया जा रहा है.

ट्रेलर को मिल रहा ऐसा रिस्पॉन्स

फिल्म के ट्रेलर को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. यूजर्स अक्षय की एक्टिंग की तारीफ कर रहे हैं. ट्रेलर में अक्षय के कई लुक देखने को मिले हैं. फिल्म में अक्षय कुमार एक ट्रांसजेंडर भूत का किरदार निभा रहे हैं. फैंस को उनका ये कैरेक्टर काफी अच्छा लग रहा है. यूजर्स अक्षय के कैरेक्टर की प्रशंसा कर रहे हैं. कुछ फैंस तो फिल्म को सुपरहिट बता रहे हैं.

फिल्म में अक्षय साड़ी और हाथों में चूड़ियां पहने, बड़े बालों में नजर आएंगे. अपने इस लुक के बारे में अक्षय ने बताया था कि उनके लिए ये कितनी सुंदर बात थी. अक्षय ने बताया था कि साड़ी दुनिया के सबसे खूबसूरत आउटफिट्स में से एक है. मैं सलाम करता हूं जिस तरह से महिलाएं साड़ी को मैनेज करती हैं. अगर आप वाकई इसकी प्रक्रिया को समझना चाहते हैं तो आपको एक बार साड़ी पहननी चाहिए.

बता दें, लक्ष्मी बॉम्ब तमिल फिल्म कंचना की रीमेक है. इस फिल्म में अक्षय के साथ लीड रोल में कियारा आडवाणी हैं. वो अक्षय के अपोजिट हैं. फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब को कैप ऑफ गुड फिल्म, फॉक्स स्टार स्टूडियो, तुषार कपूर और शबीना खान प्रोड्यूस कर रहे हैं. इस फिल्म की कहानी हाउसफुल 4 के डायरेक्टर फरहाद समजी ने लिखी है.