बॉलीवुड में लोग चुल्लू भर पानी में डूबकर भी नेचुरल डेथ मर जाते हैं: पायल घोष

एक्ट्रेस पायल घोष का फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप के खिलाफ हमला करने का सिलसिला जारी है. वे लगातार अनुराग को यौन उत्पीड़न मामले में घेरने की कोशिश कर रही हैं. महिला आयोग से मुलाकात के बाद पायल ने केंद्रीय गृहमंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात की. उस मुलाकात के जरिए भी उन्होंने खुद के लिए न्याय और अनुराग के लिए सजा की मांग की. एक्ट्रेस लगातार कई नेताओं से बातचीत कर रही हैं.

पायल घोष ने कसा तंज

अब इस बीच सोशल मीडिया पर पोयल घोष का एक ट्वीट तेजी से वायरल हो रहा है. अब ये ट्वीट कहने को तो बॉलीवुड में हो रही मौतों पर तंज कसते हुए लिखा गया है, लेकिन इसके और भी कई मायने निकाले जा रहे हैं. पायल ट्वीट कर लिखती हैं- बॉलीवुड में तो तो चुल्लू भर पानी में डूब भी लोग नेचुरल डेथ मर जाते हैं. बिवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट कि सबसे बड़ा रुपैया. पायल के इस नए ट्वीट पर फैन्स भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. हर कोई पायल को एक बहादुर लड़की बता रहा है और अनुराग के खिलाफ उनकी तरफ से लिए जा रहे एक्शन की तारीफ कर रहा है.

Bollywood mein toh log chullu bhar paani mein Doob ke bhi natural death mar jaate hai..!! 🤣 Na Biwi Na Bachha Na Baap Bada Na MaiyanThe Whole Thing Is That Ke Bhaiya Sabse Bada Rupaiya 🤣🤣