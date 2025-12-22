scorecardresearch
 
'आखिरी हिस्सा अभी बाकी है...', अजय देवगन की 'दृश्यम 3' का टीजर रिलीज, इस दिन रिलीज होगी फिल्म

बॉलीवुड स्टार अजय देवगन अपनी हिट फिल्म 'दृश्यम' का तीसरा पार्ट लेकर एक बार फिर बड़े पर्दे पर आ रहे हैं. फिल्म का ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया. साथ ही ये घोषणा भी कर दी कि कब फिल्म रिलीज होगी.

दृश्यम 3 पर आया बड़ा अपडेट (Photo:YT/Star Studios)
बॉलीवुड स्टार अजय देवगन की सुपरहिट सस्पेंस-थ्रिलर फिल्म दृश्यम के तीसरे पार्ट का इंजतार कर रहे फैंस के लिए खुशखबरी हैं. मेकर्स ने आज अजय देवगन स्टारर दृश्यम 3 का ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया है. इसके साथ ही फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा भी मेकर्स की तरफ से जारी कर दी है.

मेकर्स की तरफ से जारी किए गए 1 मिनट 13 सेकंड के टीजर वीडियो में अजय देवगन का वॉइस ओवर सुनाई दे रहा है. जिसमें वो अपनी फैमिली की अहमियत के बारे में बता रहे हैं.

टीजर में क्या दिखाया गया?
इस टीजर में दृश्यम सीरीज की अब तक स्टोरी की झलक देखने को मिलती है. जिसमें विजय सलगांवकर (अजय देवगन) का किरदार कहता है कि 'मेरा सच मेरा सही सिर्फ मेरी फैमिली है.' टीजर में इस बात को भी प्रमुखता से दिखाया गया है कि विजय अभी भी परिवार के लिए एक दीवार बनकर खड़ा हुआ है. इस वीडियो के अंत में विजय सलगांवकर कहता है, 'जब तक सब थक नहीं जाते, जब तक सब हार नहीं जाते, मैं यहीं खड़ा हूं चौकीदार बनकर. एक दीवार बनकर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है. आखिरी हिस्सा अभी बाकी है.' इस बात ने फैंस को काफी एक्साइटेड कर दिया है.

कब रिलीज होगी 'दृश्यम 3'?
बता दें कि मेकर्स ने बड़ा फैसला लेते हुए इस फिल्म को गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर 2026 को रिलीज करने का फैसला किया है. अगर आपने दृश्यम देखी होगी तो आप जानते ही होंगे 2 अक्टूबर को क्या हुआ था? इसी प्लान के तहत मेकर्स ने ये तारीख फिक्स की है. 'दृश्यम 3' का डायरेक्शन अभिषेक पाठक ने किया है.

वहीं उम्मीद की जा रही है कि तीसरे पार्ट की कहानी वहीं से शुरू होगी, जहां 'दृश्यम 2' खत्म होगी. ये भी देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म की कास्ट में कोई बदलाव होता है या नहीं. सबसे ज्यादा चर्चा इस बात पर होगी कि अक्षय खन्ना इस फिल्म में नजर आते हैं या नहीं.

मोहनलाल का हिट सीक्वल है दृश्यम
बता दें कि 'दृश्यम' मलयालम फिल्म का हिंदी रीमेक है. हिंदी में इस फिल्म की शुरुआत 2015 में हुई थी. जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी. इसके बाद 2022 में इस फिल्म का दूसरा पार्ट आया. जिसमें अक्षय खन्ना भी नजर आए लेकिन वो केस सॉल्व नहीं कर पाए. इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की और सफल रही. अब आखिरी और तीसरा पार्ट 2026 में रिलीज होने को तैयार है. वहीं मोहनलाल ने भी दृश्यम 3 की शूटिंग शुरू कर दी है.

