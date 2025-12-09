धुरंधर 2 Vs टॉक्सिक, ईद 2026 की सबसे बड़ी टक्कर! क्यों मैदान छोड़कर भागी धमाल 4?

बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन ने एक हैरान कर देने वाला फैसला लिया है. उन्होंने अपनी मच-अवेटेड कॉमेडी फ्रेंचाइजी फिल्म धमाल 4 को पोस्टपोन कर दिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मेकर्स ये कदम इसलिए उठा रहे हैं ताकि फिल्म का टकराव दो बड़ी फिल्मों- रणवीर सिंह की धुरंधर 2 और यश की टॉक्सिक, से न हो. हालांकि, अभी तक मेकर्स ने आधिकारिक तौर पर धमाल 4 की रिलीज टालने की पुष्टि नहीं की है.

और पढ़ें

धुरंधर की आंच में जली धमाल 4?

रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना स्टारर धुरंधर हाल ही में थियेटर्स में रिलीज हुई है और अच्छी कमाई कर रही है. फिल्म के कई सीन्स तक वायरल हो रहे हैं. अब इसके सेकेंड पार्ट की रिलीज डेट को 2026 ईद के लिए तय किया गया है. ऐसे में अजय देवगन जो अपनी फिल्म धमाल को तभी रिलीज करने वाले थे, ने अपने कदम पीछे लेने का फैसला किया है.

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट कहती हैं कि, अजय देवगन की धमाल 4 को इसलिए टाला जा रहा है ताकि बॉक्स ऑफिस पर क्लैश न हो. रिपोर्ट्स हैं कि- बीते कुछ हफ्तों में छुट्टियों वाले वीकेंड की रेस और भी टाइट हो गई है. रणवीर सिंह और जियो स्टूडियोज ने अपनी सीक्वल फिल्म धुरंधर 2 को भी उसी स्लॉट पर अनाउंस कर दिया. इसके अलावा, यश की मच-अवेटेड फिल्म टॉक्सिक भी ईद वीकेंड पर रिलीज हो रही है. इतनी बड़ी बॉक्स ऑफिस टक्कर को देखते हुए अजय देवगन ने समझदारी वाला फैसला लेने का मन बनाया.

Advertisement

धमाल 4 की शूटिंग पूरी

सितंबर में अजय देवगन ने सोशल मीडिया पर फिल्म की शूटिंग पूरी होने की जानकारी दी थी. उन्होंने लिखा था- आज की ताजा खबर, लेकर आया है ये गैंग… जो जल्द ही लूटने आ रहा है आपका दिल और दिमाग! धमाल 4 ईद 2026 पर सिनेमाघरों में. वहीं एक और पोस्ट में बताया था कि इसकी एक फेज की शूटिंग पूरी हो चुकी है. अब मुंबई का काम बाकी है.

इस फिल्म में अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, संजय मिश्रा, जावेद जाफरी, संजीदा शेख, अंजलि आनंद, उपेंद्र लिमये, विजय पाटकर और रवि किशन जैसे बड़े कलाकार शामिल हैं. फिल्म में पहले से भी ज्यादा धमाकेदार कॉमेडी का वादा किया गया है. इस फिल्म को फिर से इंद्र कुमार डायरेक्ट कर रहे हैं.

धुरंधर 2-टॉक्सिक का क्लैश

धुरंधर की रिलीज़ के कुछ घंटे बाद ही मेकर्स ने अनाउंस किया कि धुरंधर 2 मार्च 19, 2026 को आएगी, जिसका सीधा मुकाबला यश की टॉक्सिक से होगा, जो उसी दिन रिलीज होने वाली है. पहली फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज हुई थी और इसे भारत की सबसे महत्वाकांक्षी स्पाई-ऐक्शन फिल्मों में गिना जा रहा है. आदित्य धर द्वारा डायरेक्ट, लिखी और को-प्रोड्यूस की गई इस फिल्म में रणवीर सिंह मुख्य भूमिका में हैं, जबकि सारा अर्जुन, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना और आर. माधवन भी प्रमुख किरदार निभा रहे हैं. 214 मिनट की लंबाई के साथ ये भारत की सबसे लंबी फिल्मों में से एक है.

Advertisement

धुरंधर की सक्सेस का असर

अभी तक के आंकड़ों के आधार पर धुरंधर को बॉक्स ऑफिस पर हिट माना जा सकता है. रिलीज के पहले चार दिनों में ही फिल्म ने भारत में नेट करीब ₹126-130 करोड़ की कमाई कर ली है, और वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन लगभग ₹193 करोड़ तक पहुंच चुका है. फिल्म को पॉजिटिव वर्ड्स का भी फायदा मिल रहा है. बावजूद इसके कि फिल्म में जबरदस्त एक्शन और खून खराबा है, रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की एक्टिंग और आदित्य धार की ये फिल्म लोगों को लुभा रही है. ऐसे में धुरंधर 2 की सफलता का अनुमान अभी से लगाया जा सकता है.

---- समाप्त ----