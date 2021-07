डब्बू रतनानी के कैलेंडर फोटोशूट में ऐश्वर्या राय का स्टनिंग लुक, फैंस कर रहे तारीफ

बॉलीवुड डीवा ऐश्वर्या राय बच्चन का गॉर्जियस लुक सामने आया है. डब्बू रतनानी के 2021 कैलेंडर फोटोशूट से ऐश्वर्या राय बच्चन का लुक रिवील हुआ है. एक्ट्रेस अपने इस फोटोशूट में स्टनिंग लग रही हैं. मोनोक्रोम शूट में ब्यूटी क्वीन का स्वैग देखते ही बनता है.

ऐश्वर्या राय बच्चन का फोटोशूट वायरल

ऐश्वर्या राय बच्चन का ये फोटोशूट सुर्खियां बटोर रहा है. फोटो में एक्ट्रेस ने टॉप के साथ जैकेट पहनी है. हाई वॉल्यूम बीच वेवी हेयरस्टाइल उनके लुक को कॉम्पलिमेंट कर रहा है. ऐश्वर्या राय बच्चन की इस फोटो को डब्बू रतनानी ने अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर किया है. ऐश्वर्या राय की इस फोटो पर फैंस ब्यूटीफुल, स्टनिंग और गॉर्जियस जैसे कमेंट्स कर रहे हैं.

ऐश्वर्या राय की फोटो शेयर करते हुए डब्बू रतनानी ने कैप्शन लिखा- When You Possess Light Within, You See It Externally ❣️ ❤️‍🔥.ऐश्वर्या की इस फोटो पर मनीष मल्होत्रा ने कमेंट करते हुए ढेरों हार्ट इमोजी बनाए हैं.

ऐश्वर्या राय बच्चन के वर्कफ्रंट की बात करें तो वो मणि रत्नम की अपकमिंग फिल्म Ponniyin Selvan में काम कर रही हैं. ये मूवी इसी नाम की तमिल नॉवल पर बेस्ड है. इस मूवी को दो भागों में बनाया जाएगा. Ponniyin Selvan सिनेमाघरों में 2022 में रिलीज होगी. फिल्म में ऐश्वर्या राय बच्चन नंदिनी का रोल प्ले करेंगी.फिल्म का म्यूजिक ए आर रहमान ने कंपोज किया है.