'बच्चन-कपूर खानदान की लीगेसी मेरी जिम्मेदारी नहीं', बोले अमिताभ के नाती अगस्त्य

अगस्त्य नंदा ने अपने नाना अमिताभ बच्चन और कपूर खानदान की लीगेसी पर बात की. उन्होंने कहा कि दोनों फिल्मी परिवार से होने के बावजूद, वो अपने ऊपर कोई दबाव महसूस नहीं करते. उनपर किसी की भी लीगेसी को आगे बढ़ाने का दबाव नहीं है.

बच्चन परिवार की लीगेसी पर बोले अगस्त्य (Photo: Instagram @agastya.nanda)
अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा बड़े पर्दे पर अपना पहला कदम रख चुके हैं. उनकी फिल्म 'इक्कीस' थिएटर्स में रिलीज हो गई है, जो लोगों को काफी पसंद आ रही है. कई लोग 'इक्कीस' में अगस्त्य की एक्टिंग की भी तारीफ कर रहे हैं. उन्हें एक्टर में उनके मामा अभिषेक बच्चन के यंग दिनों की झलक दिखी. 

बच्चन-कपूर खानदान की लीगेसी पर क्या बोले अगस्त्य?

अगस्त्य नंदा बॉलीवुड के दो सबसे प्रतिष्ठित परिवारों से आते हैं. उनकी मां श्वेता नंदा अमिताभ बच्चन की बेटी हैं. वहीं उनके पिता निखिल नंदा, लेजेंडरी एक्टर राज कपूर के पोते हैं. अगस्त्य के लिए कई बार ऐसा माना जाता है कि उन्हें अपने नाना अमिताभ की लीगेसी को आगे बढ़ाना है. साथ ही उन्हें कपूर खानदान की नई पीढ़ी का भी उभरता सितारा बनना है. लेकिन अगस्त्य का इन दोनों ही बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं है. 

हाल ही में अगस्त्य नंदा IMDb के यूट्यूब चैनल पर अपनी फिल्म इक्कीस के डायरेक्टर श्रीराम राघवन और एक्ट्रेस सिमर भाटिया के साथ बैठे थे, जहां उनसे उनके दोनों परिवारों (बच्चन और कपूर) को लेकर एक सवाल किया गया. डायरेक्टर ने एक्टर से पूछा कि वो दो महान परिवारों से आते हैं, ऐसे में क्या उन्हें अपने ऊपर कोई दवाब महसूस होता है? 

Advertisement

तो इसपर अगस्त्य ने कहा, 'मैं इस बात को लेकर बिल्कुल भी दबाव महसूस नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है. मेरा सरनेम नंदा इसलिए है क्योंकि मैं सबसे पहले अपने पापा का बेटा हूं. मैं बस यही सोचता हूं कि पापा को गर्व हो और ये बात मेरे लिए बहुत भारी-भरकम जिम्मेदारी है. मेरे परिवार के बाकी लोग जो एक्टर हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, उनकी फिल्में-काम मुझे बहुत पसंद हैं. लेकिन मैं कभी भी उनके जैसा बन ही नहीं सकता. तो फिर इसके बारे में सोचकर टाइम वेस्ट करने की कोई बात ही नहीं है.'

अगस्त्य नंदा का जन्म साल 2000 में हुआ था. उनके नाना अमिताभ बच्चन कई बार अपने नाती के बारे में बात कर चुके हैं. जब अगस्त्य पहली बार 'द आर्चीज' से डेब्यू कर रहे थे, तब अमिताभ ने उनपर काफी प्यार लुटाया था. अब जबकि अगस्त्य की दूसरी फिल्म 'इक्कीस' रिलीज हुई है, तो अमिताभ इस मौके पर बेहद खुश हैं. वो सोशल मीडिया पर अपने नाती के चीयरलीडर बनकर उन्हें खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं.

