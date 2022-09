उर्वशी रौतेला ने ऋषभ पंत को कहा Sorry, वायरल हुए मीम्स, यूजर्स ने करा दी शादी

लगता है उर्वशी रौतेला का क्रिकेटर संग कुछ गहरा नाता है. तभी तो कभी भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत तो कभी पाकिस्तानी गेंदबाज नसीम शाह को लेकर सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं. बीते दिन उर्वशी का मजाकिया अंदाज में सॉरी कहते हुए वीडियो वायरल हुआ और लीजिए मीमर्स को मजे लेने का मौका मिल गया.

सोशल मीडिया पर छाए मीम्स

उर्वशी रौतेला का वीडियो सामने आते ही वायरल हो गया. हालांकि, उर्वशी ने सीरियसली नहीं, बल्कि मजाकिया अंदाज में ऋषभ पंत से माफी मांगी थी. लेकिन मीमर्स के लिए तो इतना ही काफी था. एक्ट्रेस का वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर फनी मीम्स की बाढ़ आ गई है.

एक मीम में तो उर्वशी के सॉरी बोलने के बाद ऋषभ पंत संग उनका पूरा फ्यूचर दिखा दिया है. वायरल मीम में आप देख सकते हैं कि सॉरी सुनने के बाद दोनों स्टार्स करीब आते हैं फिर शादी करते हैं और फिर दोनों के बच्चे भी हो जाते हैं. हालांकि, वायरल मीम में यूज की गई तस्वीरें फिल्म की हैं. लेकिन मीमर्स ने ऋषभ पंत और उर्वशी को साथ देखने के सपने देखने शुरू कर दिए हैं.



एक यूजर मीम में लिखा है- रिलैक्स बॉयज उर्वशी ने सॉरी बोल दिया है.

ऋषभ पंत उर्वशी रौतेला की सॉरी के बाद कैसे रिएक्ट करते हैं, ये तो नहीं पता लेकिन मीमर्स को तो मजा ही आ गया है.

उर्वशी ने ऋषभ पंत से क्या कहा?

उर्वशी से अब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या वो आरपी को कोई मैसेज देना चाहती हैं? इसपर एक्ट्रेस रिएक्ट करते हुए कहती हैं- सीधी बात नो बकवास...इसलिए मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूं. इसके बाद उर्वशी से फिर पूछा गया कि क्या आप ऋषभ पंत से कुछ कहना चाहेंगी, क्योंकि आपने ही कहा था Forgive & Forget, तो कोई बात आप उन तक पहुंचाना चाहेंगी? इसपर उर्वशी पहले तो कहती हैं- मैं कुछ नहीं कहना चाहती. लेकिन फिर वो हाथ जोड़कर ऋषभ पंत से माफी मांगती हैं. उर्वशी कहती हैं- Sorry...I am Sorry.

Urvashi Rautela in her recent interview-



“All I wanna say (to Pant) is……. I don’t know what to say. Sorry. I am sorry.”#RishabhPant #UrvashiRautela pic.twitter.com/ccUY2TCmfG