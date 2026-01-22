scorecardresearch
 
'बॉर्डर 2 का छाया क्रेज, अफगानिस्तानी क्रिकेटर राशिद खान बोले- जरूर देखूंगा फिल्म, वरुण-सुनील शेट्टी ने किया रिएक्ट

अफगानिस्तान के क्रिकेटर राशिद खान ने फिल्म बॉर्डर 2 देखने की इच्छा जताई है. राशिद खान ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर फिल्म का प्रमोशन किया है. उनकी पोस्ट पर सुनील शेट्टी, अहान शेट्टी और वरुण धवन ने कमेंट किया है. मूवी इस शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

गणतंत्र दिवस पर रिलीज होगी फिल्म बॉर्डर 2 (Photo: Instagram @iamsunnydeol/rashid.khan19)
23 जनवरी को रिलीज हो रही मल्टीस्टारर फिल्म बॉर्डर 2 की जबरदस्त चर्चा है. फैंस सनी देओल की फिल्म को थियेटर्स में देखने के लिए बेसब्र हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं बॉर्डर को लेकर ये दीवानगी सिर्फ इंडियंस में ही नहीं हैं. अफगानिस्तान के स्टार खिलाड़ी राशिद खान भी बॉर्डर 2 देखने के लिए उत्साहित हैं. उनका कहना है वो ये फिल्म जरूर देखेंगे. 

राशिद खान का वीडियो वायरल
अफगानिस्तान T20 क्रिकेट टीम के कप्तान राशिद खान ने इंस्टा पर एक रील शेयर की है. जिसमें वो दुबई में हाईवे पर सड़क किनारे खड़े हैं. किसी से बात करते हुए भुट्टा भूनते हुए राशिद दिख रहे हैं. क्रिकेटर काफी खुश हैं. कैप्शन में राशिद ने लिखा है- बॉर्डर 2 तो मैं जरूर देखूंगा... लेकिन देखते हैं क्या होता है जब मैं इसे पोस्ट करता हूं. राशिद ने अपनी ये पोस्ट सुनील शेट्टी, अहान शेट्टी, वरुण धवन और सनी देओल को टैग की है. वीडियो के बैकग्राउंड में 'घर कब आओगे' का साउंडट्रैक चल रहा है. राशिद की इस पोस्ट पर बॉर्डर 2 की कास्ट ने तुरंत रिएक्ट किया है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rashid Khan (@rashid.khan19)

अहान शेट्टी ने लिखा- भाई को ढेर सारा प्यार. वरुण धवन ने कहा- हां भाई. सुनील शेट्टी बोले- ये हुई ना बात. वैसे राशिद खान अकेले ऐसे क्रिकेटर नहीं हैं जो सनी देओल की मचअवेटेड फिल्म बॉर्डर 2 को सपोर्ट कर रहे हैं. भारतीय विकेटकीपर-बैट्समैन केएल राहुल ने भी बॉर्डर 2 को प्रमोट किया है. राहुल का फिल्म के साथ पर्सनल कनेक्शन भी है. क्योंकि उनके साले साहब अहान शेट्टी फिल्म में अहम रोल में हैं. फिल्मी सेलेब्स और क्रिकेटर्स के प्रमोशन करने की वजह से बॉर्डर 2 को लेकर ज्यादा हाईप क्रिएट हो गया है.

बॉर्डर 2 की बात करें तो मूवी गणतंत्र दिवस के मौके पर आ रही है. फिल्म में सनी देओल के अलावा वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी भी अहम रोल में है. ये फिल्म 1997 की वॉर क्लासिक बॉर्डर का सीक्वल है, जिसमें सनी देओल, सनील शेट्टी और अक्षय खन्ना थे. मूवी को लेकर जबदस्त एडवांस बुकिंग के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं. सालों बाद आ रही वॉर ड्रामा के सीक्वल का फैंस फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने की प्लानिंग कर रहे हैं.

