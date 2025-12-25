scorecardresearch
 
पाकिस्तान में क्यों 'धुरंधर' देख रहे लोग? 'डोंगा' नवीन कौशिक ने बताई वजह

फिल्म 'धुरंधर' में डोंगा का रोल प्ले करने वाले एक्टर नवीन कौशिक ने पाकिस्तान में ऑडियंस के पॉजिटिव रिएक्शन के बारे में बात की. उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी यह समझते हैं कि फिल्म पूरे समुदाय को टारगेट करने के बजाय कुछ खास गलत काम करने वालों पर फोकस करती है.

एक्टर नवीन कौशिक (Photo: Instagram/@naveenmalandro)
आदित्य धर की धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रही है. फिल्म को रिलीज हुए तीन हफ्ते हो गए हैं. इसकी कमाई बढ़ती ही जा रही है. फिल्म को दुनियाभर में पसंद किया जा रहा है. फिल्म में पाकिस्तान के कराची के ल्यारी टाउन दिखाया गया है. जिसे पाकिस्तान की ऑडियंस भी देख रही है. फिल्म में डोंगा का किरदार निभाने वाले नवीन कौशिक ने बताया है कि फिल्म को क्यों पसंद किया जा रहा है?

फिल्म धुरंधर में एक्टर नवीन कौशिक ने डोंगा का रोल प्ले किया है. जो रहमान डकैत गैंग का मेंबर होता है. उन्होंने पाकिस्तान से फिल्म को मिल रहे रिएक्शन के बारे में बात की है.

मुस्लिम समुदाय को गाली नहीं दी
लाइव हिंदुस्तान के साथ एक इंटरव्यू में नवीन ने कहा, 'मैंने एक चीज नोटिस किया है कि वहां से जो कमेंट्स आ रहे हैं...उन्हें नोटिस किया है कि फिल्म में हमने वहां के लोगों को गाली नहीं दी है, हमने उनको आलोचना नहीं की है. हमने कमेंट्स में देखा है कि पाकिस्तानी ऑडियंस को एहसास हुआ है कि फिल्म में उनके बारे में कभी भी गलत बात नहीं की गई है, कभी नहीं. हमने मुस्लिम समुदाय को गाली नहीं दी.'

पकिस्तानी क्यों कर रहे फिल्म को पसंद?
एक्टर ने आगे कहा, 'कोशिश यहीं रही है कि हमारे सिस्टम में जो भ्रष्ट लोग हैं, या जो एजेंट हैं जो पूरे माहौल का दुरुपयोग करते हैं और ऐसी स्थितियां पैदा करते हैं जहां इंडिया पर हमला हो रहा है... हमने उनको हाइलाइट करने की कोशिश की है.'

वहीं नवीन कौशिक ने ये भी बताया कि क्यों पाकिस्तान में ऑडियंस इस फिल्म को पसंद कर रही है. उन्होंने कहा, 'तो वो चीज वहां के लोग भी यहीं पहचान कर रहे हैं कि, 'हां, ये लोग हमारे देश का भी भट्टा बैठा रहे हैं.  उन्होंने इस बात से रिलेट किया है कि इन लोगों से सवाल पूछे जाने चाहिए. उन्हें टारगेट किया जाना चाहिए... पूरे देश को नहीं, जिससे मकसद पूरा नहीं होगा. इसीलिए फिल्म को इतना प्यार मिला है.'

640 करोड़ रुपये की कमाई
वहीं बात करे फिल्म की कलेक्शन की तो इसने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए है. इस फिल्म ने 640 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. वर्ल्डवाइड इसका कलेक्शन 944 करोड़ तक पहुंच गया है. इस फिल्म में अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, आर. माधवन, सारा अर्जुन और राकेश बेदी भी अहम किरदारों में हैं.

---- समाप्त ----
