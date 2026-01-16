गुरुवार को हुए बीएमसी समेत महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में टीवी और फिल्म जगत के सितारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया. सबने मतदान किया. मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने भी वोट डाला. मतदान के बाद जब वो बाहर निकले तो उन्होंने वोट का निशान दिखाया. जनता से वोट करने की अपील की. लेकिन यहां उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया, जिसने इंटरनेट पर नई बहस छेड़ दी है.

आमिर के बयान पर छिड़ी बहस

पैप्स से बात करते हुए आमिर ने मराठी भाषा में बोलकर लोगों से कहा कि वो वोट दें. तभी पैप्स ने उनसे कहा कि हिंदी में भी बताइएं. ये सुनकर एक्टर चौंक जाते हैं. वो सरप्राइज होकर बोलते हैं- हिंदी में? ये महाराष्ट्र है भाई. जब पैप्स ने कहा- ये दिल्ली में भी जा रहा है. तब जाकर आमिर ने हिंदी में लोगों से वोट देने को कहा. उन्होंने बीएमसी की तारीफ की.

वो कहते हैं- नगरपालिका ने यहां पर बहुत अच्छी अरेंजमेंट्स की हुई है. मैं सबसे कहूंगा कि आप आइए और अपना कीमती वोट दीजिए. एक्टर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है. उनका कहना है एक्टर ने ये बात बोलकर फिर से हिंदी और मराठी को लेकर बहस तेज कर दी है. कुछ यूजर्स का मानना है कि आमिर ने भाषा को लेकर ये बात तंज में जानबूझकर बोली है. अब एक्टर का ये बात कहने के पीछे क्या इरादा था, ये तो वो ही बेहतर बता सकते हैं.

हिंदी-मराठी विवाद

पिछले साल ही मराहाष्ट्र में हिंदी-मराठी विवाद ने जोर पकड़ा था. ऐसा तब हुआ था जब सरकार ने राज्य के प्राइमरी स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा बनाकर इंट्रोड्यूस बनाने का प्लान किया था. सरकार के इस आदेश की विपक्षी नेताओं ने खूब किरकिरी की थी. सोशल मीडिया पर मराठी लोगों का आक्रोश देखने के बाद सरकार ने ये फैसला वापस ले लिया था.

आमिर के वर्कफ्रंट की बात करें तो उनकी प्रोडक्शन में बनी फिल्म 'हैप्पी पटेल' इसी शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. इसमें वीर दास, मोना सिंह शारिब हाशमी लीड रोल में हैं. आमिर और उनके भतीजे ईमरान खान का कैमियो भी फिल्म में है. एक्टर की कई और फिल्में पाइपलाइन में हैं. चर्चा ये भी है कि वो लोकेश कनकराज की सुपरहीरो फिल्म में दिखेंगे. 3 इडियट का सीक्वल बनने के भी कयास हैं.

