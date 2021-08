आमिर खान-किरण राव साथ दिखे, J-K के LG मनोज सिन्हा संग फिल्म पॉलिसी पर चर्चा

बॉलीवुड एक्टर आमिर खान इन दिनों जम्मू कश्मीर में हैं. उनके साथ किरण राव भी वहां हैं. हाल ही में दोनों ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की. राजभवन में बातचीत के दौरान उपराज्यपाल ने राज्य में नई फिल्म पॉलिसी लाने को लेकर सुपरस्टार संग विचार विमर्श किया. उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इस बात की जानकारी भी साझा की और ये भी कहा कि जल्द ही नई फिल्म पॉलिसी लागू की जाएगी.

मनोज सिन्हा से मिले आमिर-किरण

मनोज सिन्हा ने ट्विटर पर एक तस्वीर भी शेयर की जिसमें वे आमिर और किरण के साथ नजर आ रहे हैं. उन्होंने लिखा,'दिग्गज फिल्म एक्टर आमिर खान और किरण राव से मुलाकात हुई. इस दौरान हमने जम्मू-कश्मीर की नई फिल्म पॉलिसी पर बात की और इसे जल्द ही जारी कर दिया जाएगा. इस वार्तालाप के दौरान हमने इस पर भी चर्चा की है कि आखिर कैसे जम्मू-कश्मीर की सुंदरता को एक बार फिर से बॉलीवुड में शामिल किया जा सकता है और कैसे इसे शूटिंग के लिए एक बार फिर से सभी डायरेक्टर्स की फेवरेट जगह बनाया जा सकता है.'

Met renowned film actor Aamir Khan and Kiran Rao today. We discussed new film policy of J&K, which will be released shortly. The discussion also focused on reviving J&K glory in Bollywood and making it a favourite film shooting destination. pic.twitter.com/k5qbekKKQ9