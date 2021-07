Tokyo Olympics 2020: लेडी गागा की हमशक्ल को देख हैरान हुए यूजर्स, आप भी चकमा खा जाएंगे

माना जाता है कि दुनिया में एक जैसी शक्ल के सात हमशक्ल होते हैं. अब ये बात कितनी सच है ये तो नहीं पता पर एक हमशक्ल हो, इसके कई उदाहरण देखने को मिले हैं. हाल ही में टोक्यो ओलंप‍िक्स 2020 में यूजर्स को ताइक्वांडो मैच के दौरान हॉलीवुड सिंगर लेडी गागा की हमशक्ल नजर आई. खिलाड़ी को देखने के बाद हर कोई उन्हें लेडी गागा की डोपलगैंगर यानी हमशक्ल बता रहा है.

यूजर्स शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ जोर्डन की खिलाड़ी Julyana Al-Sadeq की तस्वीर पोस्ट कर उन्हें लेडी गागा का हमशक्ल बता रहे हैं. इंडीपेंडेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक फैन ने ट्व‍िटर पर लिखा 'लेडी गागा ओलंप‍िक्स में क्यों हैं?' इस पोस्ट को हजारों लोगों ने लाइक किया है. दूसरे फैंस ने भी इस पोस्ट के आने के बाद ट्वीट का कारवां आगे बढ़ाया.

शादी कैंसिल करने वाले थे गौहर खान के हसबेंड जैद दरबार, एक्ट्रेस ने बताई वजह

यूजर्स ने किए ये कमेंट

एक यूजर ने Julyana Al-Sadeq की तस्वीर शेयर कर लिखा 'ओलंप‍िक्स में कई लोग होंगे और लेडी गागा उनमें से एक हैं जो ताइक्वांडो मेडल के लिए कंपीट कर रही हैं.' एक और यूजर ने लिखा 'ये लेडी गागा है टोक्यो ओलंप‍िक्स में और मुझे ये समझाने की कोई कोश‍िश नहीं कर सकता है.' एक यूजर ने लेडी गागा के ओलंप‍िक गोल्ड मेडल जीतने वाली पुरानी बात को मेंशन किया.

Why is Lady Gaga at the Olympics pic.twitter.com/DMvSOHCGyn — Gaga Daily (@gagadaily) July 26, 2021

oh wait it actually looks like her — Ruby 2.0 (@arianafrap1993) July 26, 2021

she definitely has a doppelganger 👀 — Ines 911 (@911Ines) July 26, 2021

There can be a hundred people at the olympics and one of them is Lady Gaga competing for a taekwondo medal. pic.twitter.com/B90HsaKtLu — Rickie Marsden (@BeardManRick) July 26, 2021

this is Lady Gaga at the Tokyo Olympics and no one can convince me otherwise pic.twitter.com/Qw8aOCmCrh — g a g a ♡ (@thegagasource_) July 26, 2021

अकेडमी अवॉर्ड जीतने वाली पहली मह‍िला हैं लेडी गागा

मालूम हो लेडी गागा अभी तक ओलंप‍िक्स में तो नहीं पर अकेडमी अवॉर्ड, ग्रैमी, बाफ्टा और गोल्डन ग्लोब में जीत दर्ज करने वाली पहली मह‍िला हैं. वे दुनिया की सबसे मशहूर सेल‍िब्रिटी हैं जिनके गाने दुनियाभर में फेमस हैं.

वे मौके जब 'द कपिल शर्मा शो' में बॉलीवुड एक्टर्स ने बताए थे सीक्रेट्स

Julyana Al-Sadeq का ओलंप‍िक्स में सफर खत्म

वहीं जोर्डन की Julyana Al-Sadeq ने 26 जुलाई को ताइक्वांडो वीमेन्स वेल्टरवेट 57-67 किलो कैटेगरी में मुकाबला किया था. उनका कंपटीशन ब्राजील एथलीट मिलेना तितोनेली के साथ था जिसमें हार के बाद Julyana Al-Sadeq का ओलंप‍िक्स में सफर खत्म हो गया. हालांकि उनके लुक ने उन्हें रातोरात पॉपुलर कर दिया.