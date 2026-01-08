9 जनवरी का महा क्लैश: थलपति विजय की विदाई, प्रभास की अग्निपरीक्षा, गुजराती फिल्म भी खेलेगी दांव

आने वाली 9 जनवरी की तारीख सिनेमा लवर्स के लिए बेहद अहम साबित होने वाली है. इस दिन बहुत कुछ खास दर्शकों को देखने मिल सकेगा. 9 जनवरी को एक साथ थिएटर और ओटीटी पर कई बड़ी और चर्चा में रहने वाली रिलीज सामने आ रही हैं, जिनमें पैन इंडिया फिल्मों से लेकर रीजनल सिनेमा और सच्ची घटना पर आधारित सीरीज तक शामिल हैं. रिलीज से पहले ही इनका जबरदस्त बज है.

आखिरी फिल्म का तगड़ा शोर

‘जन नायगन’ थलपति विजय के फिल्मी करियर की आखिरी फिल्म होगी. हाल ही में विजय ने एक्टिंग से रिटायरमेंट का ऐलान किया है और साफ किया है कि आगे वो राजनीति में एक्टिव रहेंगे. उनके 51वें जन्मदिन पर फिल्म का टीजर रिलीज हुआ, जिसने फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ा दी.

टीजर में उन्हें एक जांबाज पुलिस ऑफिसर के रोल में दिखाया गया है. इसी के साथ एक डायलॉग भी आता है- एक सच्चा नेता सत्ता के लिए बल्कि जनता के लिए उठता है. तगड़े डायलॉग के बाद पुलिस की वर्दी पहने विजय खंजर लेकर सभी गुंडों पर हमला करते दिखे. फैंस को उनके इस अंदाज ने घायल कर दिया है. सभी बेहद एक्साइटेड हैं.

करियर ग्राफ की बात करें तो विजय की पिछली फिल्मों ने उन्हें पैन-इंडिया स्टार बना दिया. बीस्ट (2022) ने वर्ल्डवाइड करीब 250 करोड़ रुपये कमाए. वरिसु (2023) ने बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया. लियो (2023) ने तो रिकॉर्ड तोड़ते हुए 600 करोड़ रुपये से ऊपर की कमाई की.

ऐसे में ‘जन नायगन’ को विजय के करियर की एक इमोशनल विदाई और यादगार फिल्म माना जा रहा है. अब 9 जनवरी को ये फिल्म कितनी ग्रैंड ओपनिंग करती है, और आखिरी फिल्म उन्हें किस पड़ाव पर पहुंचाती है, देखना दिलचस्प होगा.

'डू और डाई' सिचुएशन में फंसे प्रभास

9 जनवरी को ही प्रभास की फिल्म ‘द राजा साब’ भी रिलीज हो रही है. यs फिल्म उनके लिए बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि पिछली कुछ रिलीज ने उनके करियर को हिला दिया था. एस.एस. राजामौली की फिल्म बाहुबली के बाज प्रभास पैन इंडिया स्टार बन गए थे. हर कोई उनकी अपकमिंग रिलीज के इंतजार में रहता था. लेकिन उनकी पिछली कुछ रिलीज फिल्मों ने उन्हें कमाई तो दी लेकिन स्टारडम को हिला डाला.

राधे श्याम (2022) बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही. हाई बजट में बनी आदिपुरुष (2023) ने करीब 390 करोड़ रुपये कमाए, लेकिन भारी आलोचना झेलनी पड़ी. रामायण पर बेल्ड इस फिल्म के ना सिर्फ डायलॉग्स बल्कि कास्ट, सीन, कहानी सभी को ट्रोलिंग का भारी सामना करना पड़ा.

हालांकि सालार (2023) ने 700 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाकर प्रभास की दमदार वापसी कराई. हालांकि इसका क्रेडिट वो अकेले नहीं ले पाए, क्योंकि उनके साथ फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन भी थे. इसके बाद आई कल्कि 2898 एडी एक बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट तो रही लेकिन इसमें बड़ा फायदा इसके पैन इंडिया और मल्टी-स्टारर होने का मिला. कल्कि को साथ ही क्रिटिक्स और पब्लिक से मिक्स्ड रिव्यूज भी मिले थे. किसी ने जहां इसके विज़ुअल प्रेजेंटेशन को सराहा, वहीं कुछ ने कहानी की बनावट पर कमेंटबाजी की.

कुल मिलाकर प्रभास के अपने करियर पर इसका खास असर नहीं पड़ा. उनकी बतौर लीड एक्टर वाली फिल्में वो जादू नहीं चला पा रही हैं. ऐसे में, अब ‘द राजा साब’ उनके करियर के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है. उम्मीद की जा रही है कि ये फिल्म उनके करियर के लिए रामबाण साबित होगी और उन्हें लगातार हिट ट्रैक पर बनाए रखेगी.

‘हनीमून टू हत्या’: सच्ची घटनाओं पर आधारित क्राइम सीरीज

ओटीटी पर 9 जनवरी के दिन ही रिलीज हो रही सीरीज ‘हनीमून टू हत्या’ खास इसलिए है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के सौरभ हत्याकांड और राजा रघुवंशी मर्डर केस जैसी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है. इन हत्याकांड ने दूनियाभर का ध्यान अपनी ओर खींचा था. ऐसे में सीरीज इन खतरनाक मर्डर केस का कितना सच दिखा पाती है, ये देखने लायक होगा. साथ नजर रहेगी कि ये सीरीज क्या उन अनकहे सवालों का जवाब दे पाएगी, जो जनता के मन में आज भी उमड़-घमड़ रहे हैं.

गुजराती फिल्म ‘लालो’ का बोलबाला

रीजनल सिनेमा की बात करें तो गुजराती फिल्म ‘लालो’ भी चर्चा में है. करीब 10 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने गुजराती बॉक्स ऑफिस पर 80 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की थी. अब इसे हिंदी में थिएटर्स में रिलीज किया जा रहा है.

फिल्म की कहानी एक पति-पत्नी की जिंदगी पर आधारित है, जो अपने ही किए का खामियाजा भुगत रहे हैं. पति कहीं फंसा हुआ है, दो दिन से घर नहीं आया है, वहीं पत्नी उसे ढूंढ-ढूंढ कर थक गई है और मलाल में है, क्योंकि पति के निकलने से पहले उसका झगड़ा हुआ था. मजबूत कंटेंट और पहले से सफलता का स्वाद चख चुकी ‘लालो’ को देख माना जा रहा है कि ये एक प्रॉमिसिंग सिनेमा हो सकती है और हिंदी दर्शकों पर भी गहरा असर छोड़ सकती है.

तो अब आप कौन सी फिल्म या सीरीज देखने का प्लान कर रहे हैं.

