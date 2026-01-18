scorecardresearch
 
'अच्छा-खराब जो हूं डंके की चोट पर हूं', बोले पवन सिंह, धनश्री संग वायरल हुआ था डांस, बने TRP किंग

राइज एंड फॉल शो के टीआरपी किंग पवन सिंह ने धनश्री वर्मा संग केमिस्ट्री, शो के अनुभव, यूपी-बिहार में रहने और भोजपुरी सिनेमा पर लगते अश्लीलता के आरोपों पर खुलकर अपनी बात रखी.

पवन सिंह की रुक गई थी सांस! (Photo: Instagram @singhpawan999)
भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह कुछ वक्त पहले राइज एंड फॉल शो में नजर आए थे. जहां उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरीं, वो इस शो से टीआरपी किंग भी कहलाए थे. शो में पवन सिंह की धनश्री वर्मा के साथ केमिस्ट्री की भी खूब तारीफ हुई. दोनों के खूब क्लिप्स वायरल हुए, उन्होंने एक्ट्रेस के साथ राजाजी के दिलवा गाने पर फिनाले में डांस भी किया था. जिसे फैंस ने खूब पसंद किया था. 

धनश्री के नाम से किनारा कर गए पवन?

जब पवन सिंह से लल्लनटॉप के बिहार अड्डा मंच पर इस बारे में सवाल में किया गया तो वो कुछ सोचने लगे. फिर थोड़ा रुककर बिना धनश्री का नाम लिए उन्होंने अपनी बात कही. पवन ने शो से अपने एक्सपीरियंस को याद करते हुए बताया कि कैसे उन्हें एडजस्ट करने में थोड़ा समय लगा था. 

पवन सिंह बोले- राइज एंड फॉल मैंने शो किया. मुझे लगता है कि पवन सिंह अपनी रियल लाइफ जिंदगी में क्या है वो आप सभी को दिखा. मैं अच्छा हूं, खराब हूं, जो भी हूं जैसा हूं, डंके की चोट पर हूं. मुझे भी उस घर में बहुत अच्छा लगा. पहले तो जब एंट्री किया तो उसके दो-ढाई घंटे के बाद लगा सांस ही रुक जाएगी. अब हवा को कोई कैद करेगा... तो क्या होगा. लेकिन धीरे-धीरे समझ आने लगा. राइज एंड फॉल शो में मैं था और जितने भी सदस्य थे, वो सारे मेरे दोस्त थे. 

'मुझे लगता है मेरे खिलाफ कोई नहीं बोला, और इसके बाद मैं क्या हूं वो तो आप लोगों ने देखा ही. इसके बाद पवन ने चिल्लाकर लोगों से पूछा कि किस-किस ने राइज एंड फॉल देखा है, तो सभी ने हां में जवाब दिया. रिस्पॉन्स देख पवन कहते हैं- वाह.'

क्या बिहार से ज्यादा यूपी में पवन रहेंगे?

पवन सिंह अब अक्सर बिहार से ज्यादा अपने लखनऊ वाले घर में दिखाई देते हैं. इस बारे में सवाल किए जाने पर पवन ने कहा- मेरे भाई ने कहा है कि कहीं भी रहिए, दिल में रहिए, दिमाग में नहीं. कहीं भी रहिए दिल में रहें, प्यार से रहे. पूरा हिंदुस्तान अपना परिवार है. जहां रहने को मिल जाए, मुझे वहीं रहना है. 

अश्लीलता पर क्या बोले पवन सिंह?

पवन ने इसी के साथ भोजपुरी सिनेमा में अश्लीलता पर बात की और कहा कि- अश्लीलता किस इंडस्ट्री में नहीं है. आप देखिए, सुनिए, अश्लीलता कहां नहीं है. लेकिन भोजपुरी पर एक दाग लगा दिया गया है. अच्छाई बुराई हर जगह है. कल हम क्या थे, आज हम क्या हैं. आज हमारा गाना बिलियन व्यूज में जा रहा है, ग्लोबल लेवल पर ट्रेंड कर रहा है. कलाकार जब सैड सॉन्ग गाए, तो जनता दुखी हो जाए, जब फन गाए तो जनता भी वैसे ही हो जाए. तो भोजपुरी में अश्लीलता नहीं है, मैं तो चाहता बस वो ऐसे ही आगे बढ़ती रहे.

