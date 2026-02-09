scorecardresearch
 
खेसारी ने ब्राह्मण बच्चे को रोककर छुए पैर, बोले- ये हमारे संस्कार, मगर पीछे पड़े ट्रोल्स

भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने एक इवेंट में ब्राह्मण बच्चे को उनके पैर छूने से मना किया. लेकिन खुद बच्चे के पैर छूकर इसे संस्कार बताया. यूजर्स ने इसे जातिवाद और मानसिक गुलामी बताया. वो फिर से ट्रोल्स के निशाने पर हैं.

खेसारी के बयान पर फिर हुआ विवाद (Photo: Instagram/khesari_yadav)
खेसारी के बयान पर फिर हुआ विवाद (Photo: Instagram/khesari_yadav)

भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव जहां भी जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर बोल देते हैं, जिसकी वजह से इंटरनेट पर उनकी चर्चा होने लगती है. अब खेसारी के साथ ऐसा दोबारा हुआ है. अपने एक इवेंट में उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया जिसने सोशल मीडिया यूजर्स को नाराज कर दिया है. वीडियो में खेसारी स्टेज पर आए एक ब्राह्मण बच्चे को उनके पैर छूने से मना करते हैं.

ट्रोल हुए खेसारी लाल यादव
बच्चे को ऐसा करने से रोकते हुए खेसारी ने कहा कि वो ऐसा बिल्कुल ना करें. वो बच्चे का हाल चाल लेते हैं. स्टेज पर बच्चे को समझाते हुए कहते हैं कि ब्राह्मण कुल के बच्चे को किसी के पैर नहीं छूने चाहिए. फिर खुद बच्चे के पैर छूते हैं. खेसारी ने कहा- आप पैर मत छुआ करो. आप ब्राह्मण कुल के आदमी हो. हमारे यहां संस्कार है कि हम ब्राह्मण बच्चों के भी पैर छूते हैं. एक्टर का ये वीडियो धड़ल्ले से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. उनके बड़बोलेपन पर यूजर्स ने कमेंट किया है.

यूजर्स का कहना है कि खेसारी अपने इसी बड़बोलेपन की वजह से विधानसभा चुनाव हारे थे. एक्टर पर ब्राह्मणवाद फैलाने का आरोप लग रहा है. शख्स ने लिखा- इसे गुलामी कहते हैं संस्कार नहीं. कोई इसलिए सम्मान का अधिकारी बन गया क्योंकि वो मुखपुत्र हैं. ये गलत है.

यूजर ने कहा- इसी सोच के चलते  SC/ST/OBC का ये हाल है. ब्राह्मण हो या कुछ हो, आप उस बच्चे से बड़े थे, आप कलाकार हैं आपको बस आशीर्वाद दे देना चाहिए. बात खत्म, शायद आप जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं. ये आपका गलत संस्कार है कि किसी जाति विशेष को आप आगे बढ़ा रहे हैं. यूजर्स का कहना है इसे मानसिक गुलामी कहते हैं. दूसरे ने लिखा-मानसिक गुलामी और बौद्धिक विकलांगता की हद है ये.

ट्रोलिंग पर फिलहाल भोजपुरी स्टार का कोई रिएक्शन नहीं आया है. खेसारी को लेकर ये पहला विवाद नहीं है. कभी पवन सिंह, तो कभी महिलाओं को लेकर दिए गए बयान को लेकर वो ट्रोल होते हैं.

