खेसारी ने ब्राह्मण बच्चे को रोककर छुए पैर, बोले- ये हमारे संस्कार, मगर पीछे पड़े ट्रोल्स

भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव जहां भी जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर बोल देते हैं, जिसकी वजह से इंटरनेट पर उनकी चर्चा होने लगती है. अब खेसारी के साथ ऐसा दोबारा हुआ है. अपने एक इवेंट में उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया जिसने सोशल मीडिया यूजर्स को नाराज कर दिया है. वीडियो में खेसारी स्टेज पर आए एक ब्राह्मण बच्चे को उनके पैर छूने से मना करते हैं.

ट्रोल हुए खेसारी लाल यादव

बच्चे को ऐसा करने से रोकते हुए खेसारी ने कहा कि वो ऐसा बिल्कुल ना करें. वो बच्चे का हाल चाल लेते हैं. स्टेज पर बच्चे को समझाते हुए कहते हैं कि ब्राह्मण कुल के बच्चे को किसी के पैर नहीं छूने चाहिए. फिर खुद बच्चे के पैर छूते हैं. खेसारी ने कहा- आप पैर मत छुआ करो. आप ब्राह्मण कुल के आदमी हो. हमारे यहां संस्कार है कि हम ब्राह्मण बच्चों के भी पैर छूते हैं. एक्टर का ये वीडियो धड़ल्ले से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. उनके बड़बोलेपन पर यूजर्स ने कमेंट किया है.

भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने मंच पर पहुंचे ब्राह्मण बच्चे को पैर छूने से मना किया-



"आप ब्राह्मण कुल के आदमी हो. हमारे यहां ब्राह्मण बच्चों का भी पैर छूते है. हमारे यहां संस्कार है"



यह कहकर खेसारी ने बच्चे के पैर छू लिये। pic.twitter.com/tmdc8mOMON — Anuj Agnihotri Swatntra (@ASwatntra) February 7, 2026

यूजर्स का कहना है कि खेसारी अपने इसी बड़बोलेपन की वजह से विधानसभा चुनाव हारे थे. एक्टर पर ब्राह्मणवाद फैलाने का आरोप लग रहा है. शख्स ने लिखा- इसे गुलामी कहते हैं संस्कार नहीं. कोई इसलिए सम्मान का अधिकारी बन गया क्योंकि वो मुखपुत्र हैं. ये गलत है.

यूजर ने कहा- इसी सोच के चलते SC/ST/OBC का ये हाल है. ब्राह्मण हो या कुछ हो, आप उस बच्चे से बड़े थे, आप कलाकार हैं आपको बस आशीर्वाद दे देना चाहिए. बात खत्म, शायद आप जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं. ये आपका गलत संस्कार है कि किसी जाति विशेष को आप आगे बढ़ा रहे हैं. यूजर्स का कहना है इसे मानसिक गुलामी कहते हैं. दूसरे ने लिखा-मानसिक गुलामी और बौद्धिक विकलांगता की हद है ये.

यही तो हजारों साल की दासता वाली मानसिकता है.... अगर वर्ण कर्म प्रधान है तो उस बच्चा अपने किस कर्म से ऊंचा हों गया.... — Nehal (@NehalWaris16) February 8, 2026

मानसिक गुलामी और बौद्धिक विकलांगता की हद है ये — Shamknta (@Shamkant030864) February 8, 2026

ट्रोलिंग पर फिलहाल भोजपुरी स्टार का कोई रिएक्शन नहीं आया है. खेसारी को लेकर ये पहला विवाद नहीं है. कभी पवन सिंह, तो कभी महिलाओं को लेकर दिए गए बयान को लेकर वो ट्रोल होते हैं.

