पवन सिंह के गाने पर ज्योति सिंह ने शेयर किया वीडियो, नेटिजन्स बोले- लगता है जल्दी...

भोजपुरी स्टार पवन सिंह का अपनी पत्नी ज्योति सिंह के साथ रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है. दोनों के तलाक का मामला कोर्ट में है. इस बीच ज्योति सिंह का एक पोस्ट वायरल हो रहा है.

पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह (Photo: Instagram/jyotipsingh999)
भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह का करियर इन दिनों काफी अच्छा चल रहा है. एक तरफ जहां उनके एक के बाद एक नए गाने रिलीज हो रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर कई रियलिटी शो में भी उन्हें खूब देखा जा रहा है. इस बीच पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का एक पोस्ट काफी वायरल हो रहा है.

भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच पारिवारिक झगड़ा जगजाहिर है. दोनों की पर्सनल लाइफ तनाव के दौर से गुजर रही है. मगर, ज्योति ने हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें पवन सिंह का गाना सुनाई दे रहा है.

ज्योति सिंह ने पति के गाने पर क्या पोस्ट
ज्योति सिंह और पवन सिंह के बीच भले ही तलाक का केस इस समय कोर्ट में चल रहा हो, लेकिन वो पावर स्टार के गानों पर अक्सर ही पोस्ट या वीडियो शेयर करती हैं. आज रविवार को भी ज्योति सिंह ने एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें वो फोन चलाती हुई दिख रही है. इसके साथ पवन सिंह का सुपरहिट गाना  'छोटकी ननदी रे' सॉन्ग सुनाई दे रहा है. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jyoti P Singh (@jyotipsingh999)

Jyoti Singh
चुनाव के बाद बदला पवन सिंह की पत्नी का अंदाज, सिर से हटाया पल्लू, दिखीं ग्लैमरस
पवन सिंह का दबदबा, डर से भोजपुरी स्टार्स ने नहीं की मदद, ज्योति सिंह का नया आरोप
बिहार चुनाव हारने के बाद इमोशनल हुए खेसारी, छिपाए आंसू, बोले- सपना...
'दोबारा चुनाव कराए जाएं', हार के बाद बोलीं पवन सिंह की पत्नी ज्योति
बिहार चुनाव में हार के बाद ज्योति सिंह ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- मैंने ये लड़ाई...

नेटिजन्स ने लुटाया प्यार
इंस्टाग्राम पर ज्योति सिंह की ये पोस्ट बड़ी ही तेजी से वायरल हो गई. ज्योति ने इस पोस्ट के साथ कैप्शन में शरमाने वाली इमोजी लगाई और इविल आई का इमोजी 🙈🥰🧿🧿 बनाया (जो बुरी नजर से बचाता है). इस पोस्ट पर नेटिजन्स के काफी मजेदार कमेंट्स आ रहे हैं. 

एक यूजर ने लिखा, 'पवन भैया के गानों का सही इस्तेमाल आप करती हैं.' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'आजकल आप सिर्फ पवन सिंह के गानों पर रील डाल रही हो भाभी, लगता है जल्दी ठीक होने वाला है.' वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट किया,'आप हारकर भी जीत गई हैं ज्योति दी.'

विधानसभा चुनाव में मिली हार 
गौरतलब है कि ज्योति सिंह ने इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाई थी. काराकाट सीट से उन्होंने निर्दलीय ही चुनाव लड़ा था. हालांकि उन्हें जीत नहीं मिल पाई. चुनाव के वक्त पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच काफी जुबानी जंग देखने को मिली थी. जहां ज्योति सिंह ने पवन सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए थे.
 

TOPICS:

