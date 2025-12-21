पवन सिंह के गाने पर ज्योति सिंह ने शेयर किया वीडियो, नेटिजन्स बोले- लगता है जल्दी...

भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह का करियर इन दिनों काफी अच्छा चल रहा है. एक तरफ जहां उनके एक के बाद एक नए गाने रिलीज हो रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर कई रियलिटी शो में भी उन्हें खूब देखा जा रहा है. इस बीच पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का एक पोस्ट काफी वायरल हो रहा है.

और पढ़ें

भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच पारिवारिक झगड़ा जगजाहिर है. दोनों की पर्सनल लाइफ तनाव के दौर से गुजर रही है. मगर, ज्योति ने हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें पवन सिंह का गाना सुनाई दे रहा है.

ज्योति सिंह ने पति के गाने पर क्या पोस्ट

ज्योति सिंह और पवन सिंह के बीच भले ही तलाक का केस इस समय कोर्ट में चल रहा हो, लेकिन वो पावर स्टार के गानों पर अक्सर ही पोस्ट या वीडियो शेयर करती हैं. आज रविवार को भी ज्योति सिंह ने एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें वो फोन चलाती हुई दिख रही है. इसके साथ पवन सिंह का सुपरहिट गाना 'छोटकी ननदी रे' सॉन्ग सुनाई दे रहा है.

नेटिजन्स ने लुटाया प्यार

इंस्टाग्राम पर ज्योति सिंह की ये पोस्ट बड़ी ही तेजी से वायरल हो गई. ज्योति ने इस पोस्ट के साथ कैप्शन में शरमाने वाली इमोजी लगाई और इविल आई का इमोजी 🙈🥰🧿🧿 बनाया (जो बुरी नजर से बचाता है). इस पोस्ट पर नेटिजन्स के काफी मजेदार कमेंट्स आ रहे हैं.

Advertisement

एक यूजर ने लिखा, 'पवन भैया के गानों का सही इस्तेमाल आप करती हैं.' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'आजकल आप सिर्फ पवन सिंह के गानों पर रील डाल रही हो भाभी, लगता है जल्दी ठीक होने वाला है.' वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट किया,'आप हारकर भी जीत गई हैं ज्योति दी.'

विधानसभा चुनाव में मिली हार

गौरतलब है कि ज्योति सिंह ने इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाई थी. काराकाट सीट से उन्होंने निर्दलीय ही चुनाव लड़ा था. हालांकि उन्हें जीत नहीं मिल पाई. चुनाव के वक्त पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच काफी जुबानी जंग देखने को मिली थी. जहां ज्योति सिंह ने पवन सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए थे.



---- समाप्त ----