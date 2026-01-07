पवन सिंह के खिलाफ करीबी रच रहे साजिश, नेता का दावा, नशे में झूमते हुए वीडियो हुआ था वायरल

5 जनवरी को भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह का ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेशन किया गया. इस जश्न में सिंगर-एक्टर झूमते हुए शराब के नशे में दिखाई दिए. वहीं पवन के साथ एक महिला भी काफी करीब होती दिखी. पवन की हालत देख कई सवाल उठाए गए, उनकी सोशल मीडिया पर खूब किरकिरी हो रही है.

लेकिन सपा नेता शशि प्रताप सिंह का कहना है कि पवन के चेहरे पत्नी और प्यार से बिछड़ने का गम दिखाई देता है. वो मानते हैं कि सिंगर के करीबी ही उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, वरना इस हालत में उन्हें पार्टी में नहीं लाया जाता.

मन से टूटे हुए हैं पवन सिंह

शशि प्रताप सिंह बोले- पवन सिंह ऐसे पत्नी ज्योति सिंह के वियोग में दिखाई दे रहे हैं. यानी उनके गम में. कहीं ना कहीं से उनकी निगाहें एक व्यक्ति को ढूंढ रही थीं. उनके चेहरे को देखकर साफ समझ आता है कि वो टूटे हुए दिल को संभाल नहीं पा रहे हैं. इंसान जब नशा करता है ना, तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाता है. उनकी बॉडी लैंग्वेज भी ऐसा ही दिखा रही थी. मैं वो बता रहा हूं जो मुझे समझ में आ रहा है.

शशि प्रताप ने आगे कहा कि- पवन सिंह अपने जमाने के दिग्गज रहे हैं. उनका पुराना इतिहास जो है वो अक्षरा सिंह के साथ रहा है. अक्षरा कई पॉडकास्ट-इंटरव्यूज में ये बात कह चुकी हैं कि पवन इतना दारू पीते हैं कि चलना मुश्किल हो जाता था. मैं एक हाथ से बैग संभालती थी और एक हाथ से पवन को पकड़कर जहाज से उतारती थी.

महिमा संग वायरल हुए पवन के वीडियो

इसी के साथ शशि प्रताप ने महिमा सिंह के बारे में भी बात की, जिनके साथ पवन का वीडियो खूब वायरल हुआ. महिमा की मंशा पर भी सवाल उठाए गए कि वो पब्लिकली पवन से इतनी चिपकी हुई क्यों रहीं. इस पर शशि प्रताप बोले कि- मैं तो उस महिला को नहीं जानता हूं. हो सकता है वो उनकी बहन हो, उस लड़की के पति को भी सोचना चाहिए, क्योंकि मांग में सिंदूर लगा है. क्योंकि बहन हुई तो बात नहीं है, बहन के अलावा आप किसी का भी इस स्थिति में हाथ नहीं पकड़ सकते.

पत्नी ज्योति संभालतीं स्थिति

शशि प्रताप का मानना है कि अगर उनकी पत्नी उनके साथ होती तो सब ठीक रहता. वो बोले- सबसे ज्यादा दुखी पता है कौन होगा, पवन का ये सब सीन देखक- उनकी मां. क्योंकि एक मां को अपने बेटे पर बहुत गर्व होता है. अगर ज्योति सिंह होती कल वहां पर तो मैं दावे से कह रहा हूं. पवन सिंह को अगर इस अवस्था में देखती, इस रूप में देखती तो सबका मोबाइल बंद करा देती. इस सीन को घर के बाहर आने नहीं देती. पवन के अगल बगल जो लोग हैं, वो उनके राजनीति और सिंगिंग करियर को खत्म करने के लिए उनके साथ हैं. ये बहुत बड़ा साजिश है.

पवन को बर्बाद करने की हो रही साजिश

शशि प्रताप ने पवन के करीबियों की मंशा पर सवाल भी उठाए और कहा कि- क्योंकि साफ बात है कि जब पवन सिंह की स्थिति इतनी खराब थी तो उसे वीडियो कैमरा के सामने क्यों लाए. इसे रोका जा सकता था. उनके अपने तो उनके साथ में थे. इस अवस्था में उन्हें जश्न में क्यों लाया गया, जो जश्न आज होना था वो कल हो जाता. इस वीडियो को जानबूझकर वायरल कराया गया है. क्योंकि वो सीन थके हुए का नहीं, नशे का है. उनकी इज्जत को खराब करने की कोशिश की गई है.

