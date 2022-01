'Heavyweight या Deadweight'... RPN सिंह की घेराबंदी, स्वामी प्रसाद ने भी कसा तंज

कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे आरपीएन सिंह (RPN Singh) आज बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं. उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है. आरपीएन सिंह के बीजेपी में जाने की खबरों को लेकर उनकी घेराबंदी भी शुरू हो गई है. सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने तंज कसते हुए कहा है कि उन्हें तो सपा का कार्यकर्ता भी हरा देगा. वहीं, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि जिन्होंने सालों से एक चुनाव भी नहीं जीता, वो बीजेपी में जा रहे हैं.

आरपीएन सिंह को लेकर चर्चा है कि बीजेपी उन्हें पडरौना से स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ उतार सकती है. इसे लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि उनके बीजेपी ज्वॉइन करने से कोई मतलब नहीं है. समाजवादी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता उन्हें पडरौना से हरा देगा.

हालांकि, अभी तक स्वामी प्रसाद मौर्य की सीट तय नहीं हुई है. हालांकि, उनके पडरौना से चुनाव लड़ने की संभावना बहुत ज्यादा है. चुनाव को लेकर मौर्य ने कहा कि उनके पडरौना से लड़ने का आखिरी फैसला अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) लेंगे.

वहीं, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) ने ट्वीट कर आरपीएन सिंह पर तंज कसा है. उन्होंने लिखा, 'Heavywight या Deadweight? जिन्होंने दशकों से एक सीट भी नहीं जीती है वो चुनाव से पहले बीजेपी में जा रहे हैं.'

