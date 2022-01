UP Election: सपा पर काउंटर अटैक! मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव BJP में शामिल

UP Election से पहले शह और मात का खेल जारी है. बीजेपी ने काउंटर अटैक करते हुए अब मुलायम के समधी और फिरोजाबाद की सिरसागंज सीट से विधायक हरिओम यादव को अपनी तरफ शामिल कर लिया है. हरिओम यादव के अलावा आज बीजेपी ने सहारनपुर जनपद के बेहट से कांग्रेस विधायक नरेश सैनी और सपा के पूर्व विधायक धर्मपाल यादव को भी अपनी तरफ शामिल किया है.

इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी छोड़ने से पार्टी को झटका लगा है. लेकिन वह सपा में जाएंगे या नहीं, यह साफ नहीं है.

बात करें हरिओम यादव की तो वह सिरसागंज सीट से विधायक हैं. वह फिलहाल समाजवादी पार्टी से निलंबित चल रहे हैं. हरिओम यादव को पिछले साल फरवरी 2021 में सपा से छह साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था. उनपर पार्टी लाइन से हटकर, पार्टी विरोधी गतिविधियां करने का आरोप लगा था. अखिलेश यादव के निर्देश पर यह एक्शन हुआ था.

Congress MLA Shri Naresh Saini, Samajwadi Party MLA Shri Hariom Yadav and former Samajwadi Party MLA Shri Dharmpal Yadav #JoinBJP at party headquarters in New Delhi. pic.twitter.com/0vUKXm0nSH