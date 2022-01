UP: सुभाष चंद्र बोस जयंती पर कांग्रेस का 'स्पीक अप' कैंपेन, बेरोजगारों से भरवाए जाएंगे रोजगार फॉर्म

UP Congress 'Speak Up' Campaign: कांग्रेस का दावा है कि सरकार में आने पर 20 लाख सरकारी नौकरियों की गारंटी होगी, जिनमें 8 लाख सरकारी पद महिलाओं के लिए होंगे.

यूपी कांग्रेस 'स्पीक अप' प्रोग्राम शुरू कर रही है. (फाइल फोटो)