UP में कांग्रेस का CM उम्मीदवार कौन? प्रियंका गांधी बोलीं- मेरे सिवा कोई और चेहरा दिखता है क्या?

यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सीएम फेस कौन होगा? इस सवाल पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बड़ा इशारा दिया है. प्रियंका गांधी ने कहा कि यूपी में उनके अलावा कोई और चेहरा दिखता है क्या? बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने आज युवाओं के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया. Congress youth Manifesto जारी होने के मौके पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों मौजूद थे.

कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री पद के चेहरे के बारे में प्रियंका गांधी से सवाल पूछा गया. इसपर उन्होंने कहा कि क्या आपको उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की तरफ़ से किसी और का चेहरा दिख रहा है? मेरा चेहरा हर जगह दिख रहा है ना?

