IT Raid in UP: अखिलेश के कन्नौज पहुंचने से पहले पहुंच गई IT की टीम, सपा MLC के यहां छापेमारी

अखिलेश यादव के साथ सपा एमएलसी पुष्पराज जैन उर्फ पंपी (फाइल फोटो)

aajtak.in लखनऊ,

31 दिसंबर 2021,

(अपडेटेड 31 दिसंबर 2021, 10:44 AM IST)





समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के कन्नौज पहुंचने से पहले वहां आयकर विभाग की टीम पहुंच गई है. अखिलेश जिस सपा विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) और इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन उर्फ पंपी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, उसके घर पर ही सुबह 7 बजे आयकर विभाग के अफसरों की टीम पहुंच गई. आयकर विभाग की इस कार्रवाई से सपा भड़क गई है. सपा ने कहा, 'पिछली बार की अपार विफलता के बाद इस बार BJP के परम सहयोगी आयकर ने सपा MLC पुष्प राज जैन और कन्नौज के अन्य इत्र व्यापारियों के यहां पर आखिर छापे मार ही दिए है. डरी BJP द्वारा केंद्रीय एजेंसियों का खुलेआम दुरुपयोग, यूपी चुनावों में आम है.' सपा की रणनीति पर IT का ग्रहण! बीते दिनों डीजीजीआई अहमदाबाद ने कन्नौज के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कानपुर ठिकाने पर छापेमारी की थी. इस दौरान 197 करोड़ रुपये कैश और 23 किलो सोना बरामद किया था. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने पीयूष जैन का कनेक्शन सपा से जोड़ा था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत सभी नेता अपनी रैली में पीयूष जैन के बहाने अखिलेश पर निशाना साध रहे हैं. अपने ऊपर लग रहे आरोपों का जवाब देने के लिए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज कन्नौज जाने वाले हैं. यहां पर वह अपनी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन उर्फ पंपी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं. यानी अखिलेश अब फ्रंटफुट पर खेलने की तैयारी कर रहे थे, तभी आयकर विभाग ने सुबह-सुबह पंपी जैन के ठिकानों पर छापेमारी कर दी. पीयूष और पंपी में तीन समानताएं जिस पीयूष जैन के घर से डीजीजीआई को 197 करोड़ रुपये कैश और 23 किलो सोना बरामद किया गया था, उसमें और सपा एमएलसी पुष्पराज जैन उर्फ पंपी में तीन समानताएं हैं. पहला- दोनों जैन हैं, दूसरा- दोनों कन्नौज के एक मोहल्ले में रहते हैं और तीसरा- दोनों इत्र कारोबारी हैं. हालांकि स्थानीय लोग बताते हैं कि पीयूष जैन किसी पार्टी से नहीं जुड़ा है. कौन हैं पुष्पराज जैन उर्फ पंपी कन्नौज के इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन उर्फ पंपी की गिनती अखिलेश यादव के करीबियों में की जाती है. अखिलेश यादव जब कन्नौज से सांसद बने थे, तभी पंपी उनके संपर्क में आए थे. इसके बाद 2016 फर्रुखाबाद-इटावा सीट से सपा ने पंपी जैन को उतार दिया और वह जीत गए. पंपी जैन की गिनती बड़े इत्र कारोबियों में है.