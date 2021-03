तमिलनाडु दौरे पर दिखा राहुल गांधी का अलग अंदाज, डांस करने के साथ छात्रों को सिखाए अकिडो के गुर

कांग्रेस नेता और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी का सोमवार को तमिलनाडु दौरे का आखिरी दिन था. इस दिन उन्होंने मुलागुमुदु के सेंट जोसेफ मैट्रिकुलेशन हायर सैकेंड्री स्कूल में छात्रों को मार्शल आर्ट अकिडो का अपना हुनर भी दिखाया.

कांग्रेस के फेसबुक पेज पर #TnwithRahulGandhi की ओर से शेयर किए गए 12 सेकेंड के इस वीडियो में देखा जा सकता है कि राहुल एक छात्र को अपने पास बुलाते हैं और फिर उसके दाएं हाथ को पकड़ कर इस तरह दबाते हैं कि वो दर्द महसूस करते हुए नीचे बैठ जाता है. राहुल फिर उसकी पीठ थपथपा कर उससे हाथ मिलाते हैं.

राहुल इस मौके पर कुछ छात्राओं के साथ सामूहिक नृत्य के स्टेप्स करते हुए भी दिखे.

#WATCH: Congress leader Rahul Gandhi dances with students of St. Joseph's Matriculation Hr. Sec. School in Mulagumoodubn, Tamil Nadu during an interaction with them pic.twitter.com/RaSDpuXTqQ