9 सेकंड में 13 पुशअप्स...राहुल गांधी ने छात्र-छात्राओं को दिखाया फिटनेस का दम

कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों तमिलनाडु के दौरे पर हैं. राहुल ने सोमवार को कन्याकुमारी में रोड शो निकाला, लेकिन इसके बाद राहुल गांधी का एक अलग अंदाज नजर आया. कन्याकुमारी में राहुल गांधी ने युवा छात्र-छात्राओं से बात की, इसी दौरान राहुल गांधी एक युवा छात्रा के साथ पुशअप लगाते हुए नज़र आए.



राहुल गांधी ने यहां पर बच्चों से संवाद किया, इस दौरान राहुल ने एक छात्र के साथ आइकिदो परफॉर्म किया. आइकिदो दिखाने के बाद राहुल गांधी से एक छात्रा ने पुशअप करने के लिए अपील की, जिसके बाद राहुल गांधी ने मंच पर ही छात्रा के साथ पुशअप किए.

In a lighter vein, Shri @RahulGandhi takes part in a 'Push up challenge' by Merolin Shenigha, a 10th standard Judo enthusiast.❣️#TNwithRahulGandhi pic.twitter.com/qZIrCkk5nq