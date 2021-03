चेन्नई में बोले BJP अध्यक्ष जेपी नड्डा- तमिलनाडु की जनता NDA को सत्ता में वापस लाने को तैयार

एक ओर जहां पश्चिम बंगाल के चुनाव पर सबकी नजरें लगी हैं तो वहीं असम, तमिलनाडु, पांडिचेरी और केरल में भी जोर-शोर से प्रचार अभियान चल रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज तमिलनाडु में थे और उन्होंने यहां रैली में कहा कि लोग एक बार फिर तमिलनाडु में NDA को सत्ता वापस लाने के लिए तैयार है.

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज शुक्रवार को चेन्नई में रोड शो किया. नड्डा के रोड शो के दौरान भारी भीड़ उमड़ी. रोड शो के दौरान नड्डा ने कहा कि लोग एक बार फिर तमिलनाडु में NDA को सत्ता वापस लाने के लिए तैयार है. रोड शो के दौरान नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम भी गिनाए.

