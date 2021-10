पंजाब में जारी है तकरार! नवजोत सिद्धू बोले- तीन कृषि कानूनों के शिल्पकार हैं कैप्टन अमरिंदर

पंजाब की सियासत में कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच अदावत बढ़ती जा रही है. दोनों दिग्गज नेता एक दूसरे पर लगातार आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं. पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट कर कैप्टन पर आरोप लगाया कि वे 3 कृषि कानूनों के शिल्पकार हैं.

नवजोत सिंह सिद्धू ने आज गुरुवार को एक छोटा सा वीडियो पोस्ट करते हुए अपने ट्वीट में कहा कि 3 कृषि कानूनों के शिल्पकार... जो अंबानी को पंजाब की किसानी में ले आए... जिन्होंने 1-2 बड़े कॉरपोरेट्स को फायदा पहुंचाने के लिए पंजाब के किसानों, छोटे व्यापारियों और मजदूरों को तबाह कर दिया.

The Architect of 3 Black Laws … Who brought Ambani to Punjab’s Kisani … Who destroyed Punjab’s Farmers, Small traders and Labour for benefiting 1-2 Big Corporates !!#FarmLaws #FarmersProtest pic.twitter.com/Yn0FIwtmPf