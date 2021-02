पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी का दौर जारी है. इस बीच राज्‍यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि ये ओपन सीक्रेट है कि बंगाल के सरकारी मुलाजिमों को, पुलिस को 'पॉलिटिकल वॉरियर' की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है. धनखड़ ने कहा कि बंगाल के सरकारी अफसर TMC वर्कर की तरह काम करते हैं.

राज्यपाल ने कहा कि पसंदीदा अधिकारियों को सेफ पोस्टिंग दी जा रही है. सरकार के बड़े अधिकारी जिले के डीएम और एसपी पर दबाव डालकर राजनीतिक काम करवाया जा रहा है. ऐसे में अधिकारियों को कानून का पालन करना चाहिए. राज्‍यपाल धनखड़ ने कहा कि राज्‍य में आतंक का माहौल है. अपराध अपने चरम पर हैं.

आजतक के सीधी बात प्रोग्राम में राज्यपाल धनखड़ ने बंगाल सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बंगाल में इस समय महिला अपराध चरम पर हैं. मानवाधिकार के उल्‍लंघन पर मेरा सिर शर्म से झुक जाता है. आधिकारिक आंकड़ों के आधार पर मैं इन मामलों पर ट्वीट करता था. धनखड़ ने कहा कि मैं मूकदर्शक बनकर नहीं बैठ सकता. मैं रबर स्टांप नहीं हूं. मैं राज्य को जलते हुए नहीं देख सकता.

To blunt call to observe “political neutrality”@WBPolice @HomeBengal some top bureaucrats @MamataOfficial are in overdrive to reign DMs and SPs-exhorting them to deliver political results.



Such assault on democratic values and rule of law would lead to exemplary consequences.