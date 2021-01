नेताजी की जयंती पर PM मोदी का 'टैगौर लुक', सफेद कुर्ते पायजामे और शॉल के साथ आए नजर

नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर पीएम नरेंद्र मोदी बंगाल में बंगाली संस्कृति के बड़े नायक रवींद्र नाथ टैगोर के लुक में नजर आए.

2021 में बंगाल के दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी शनिवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती में शामिल होने कोलकाता पहुंचे. इस दौरान पीएम मोदी पूरी तरह सफेद पोशाक में नजर आए. उनका लुक और गेटअप रविंद्रनाथ टैगोर से मिलता जुलता नजर आ रहा था.

कोलकाता पहुंचते ही पीएम मोदी सफेद कुर्ता, चूड़ीदार पायजामा और क्रीम कलर की शॉल में नजर आए. पीएम मोदी के हाथ में मास्क भी था जो सफेद रंग का था. यही नहीं, पीएम मोदी के बाल भी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जैसे लग रहे थे. लंबी दाढ़ी, दाहिने हाथ में टंगी शॉल, सफेद कुर्ता और चूड़ीदार पायजामे में मोदी का लुक टैगौर जैसा नजर आ रहा था.

बता दें कि पीएम मोदी कोलकाता आने से पहले असम के शिवसागर में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे. यहां पीएम मोदी अलग लिबास में थे. लेकिन कोलकाता में पीएम मोदी दूसरे कपड़ों में नजर आए.

पीएम मोदी कोलकाता में सबसे पहले नेताजी भवन में पहुंचे. यह सुभाष बाबू का निजी घर है. पीएम मोदी ने इस घर का पूरा जायजा लिया. उन्होंने यहां मौजूद सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी चीजों का निरीक्षण किया.

His bravery and ideals inspire every Indian. His contribution to India is indelible.



India bows to the great Netaji Subhas Chandra Bose.



PM @narendramodi began his Kolkata visit and #ParakramDivas programmes by paying homage to Netaji Bose at Netaji Bhawan. pic.twitter.com/2DG49aB4vW