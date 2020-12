पुलिस अधिकारियों को दिल्ली बुलाने पर बरसीं ममता, चार राज्यों के मुख्यमंत्रियों को किया सैल्यूट

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजियां तेज हो गई हैं. सूबे की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और राज्यों के काम में दखल का आरोप लगाया है. बंगाल में जेपी नड्डा की सुरक्षा के जिम्मे वाले तीन आईपीएस अधिकारियों को दिल्ली बुलाने को लेकर ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है.

ममता ने ट्वीट करते हुए लिखा है, पुलिस अधिकारियों के तबादले कर केंद्र सरकार राज्य सरकारों के काम में दखल दे रही है. भूपेश बघेल, अरविंद केजरीवाल, कैप्टन अमरिंदर सिंह, अशोक गहलोत और एमके स्टालिन का मैं अभिवादन करना चाहूंगी कि इन लोगों ने बंगाल के लोगों के प्रति सहानुभूति दिखाई है और संघीय के ढांचे को बनाए रखने में अपना विश्वास जताया है.

Centre is brazenly interfering with State Govt functioning by transferring police officers. My gratitude to @bhupeshbaghel @ArvindKejriwal @capt_amarinder @ashokgehlot51 & @mkstalin for showing solidarity to people of Bengal & reaffirming their commitment to federalism.Thank you!