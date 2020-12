बंगाल: कल किसान तो आज लोक गायक के मेहमान बने शाह, बाउल गायक के घर किया भोजन

अमित शाह ने बंगाल दौरे के पहले दिन यानी शनिवार को मिदनापुर में किसान सनातन सिंह के घर भोजन किया तो आज दूसरे दिन दोपहर में अमित शाह बीरभूम में बाउल गायक के घर खाना खाने पहुंचे. अमित शाह ने एक बाउल गायक के घर बिल्कुल साधारण खाना खाया.

बीरभूम में अमित शाह वासुदेव बाउल के घर पहुंचे. यहां पहले बाउल गायकों ने पारंपरिक संगीत के साथ अमित शाह का स्वागत किया. इसके बाद अमित शाह समेत बीजेपी के कई नेता भोजन पर बैठे.

अमित शाह ने दूसरे बीजेपी नेताओं के साथ जमीन पर बैठकर दोपहर का भोजन किया. बीजेपी नेताओं को केले के पत्ते पर भोजन में चावल, दाल, रोटी, लौकी की तरकारी, खजूर की चटनी, खीर, मिठाई परोसी गई.

बता दें कि बाउल समुदाय की पश्चिम बंगाल में लगभग 5000 की आबादी है. इनका संगीत बंगाल में काफी लोकप्रिय है. राज्य सरकार इन्हें जीवन-यापन के लिए 2 हजार रुपये देती है. बंगाल की जनता इनके गीत संगीत पर नाचती-थिरकती है. इसलिए बीजेपी संख्या में कम इस समुदाय के साथ नजदीकियां बढ़ा रही है.

