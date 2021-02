बीजेपी पार्टी है कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई भी चला आएः कैलाश विजयवर्गीय

इंडिया टुडे कॉन्क्लेव (India Today Conclave East 2021) के चौथे संस्करण में आयोजित FUNDAMENTAL FACTS: Campaign Cacophony: The Art of Secular Appeasement में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पश्चिम बंगाल के इंचार्ज कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हम 200 फीसदी जीतेंगे. लेकिन एक बात बता दूं कि हमारी पार्टी है कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई भी चला आए.

India Today Conclave EAST में बंगाल चुनाव पर बात करते कैलाश विजयवर्गीय. फोटोः यासिर इकबाल