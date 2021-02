राजनीतिक दल बड़े लोगों का नाम लेते हैं पर उनके रास्ते पर चलते नहींः डॉ. सुगाता बोस

इंडिया टुडे कॉन्क्लेव (India Today Conclave East 2021) के चौथे संस्करण में आयोजित पोल Poll Position: Appropriation of Icons: Whose Netaji? Whose Tagore? सेशन में नेताजी सुभाषचंद्र बोस के पोते, इतिहासकार और पूर्व सासंद डॉ. सुगाता बोस ने कहा कि राजनीतिक पार्टियां अपने साथ बड़े लोगों का नाम जोड़ती तो हैं लेकिन उनके बताए रास्तों पर चलती नहीं हैं.

India Today Conclave EAST में नेताजी के बारे में बताते डॉ. सुगाता बोस. फोटोः यासिर इकबाल