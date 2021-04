...जब हंगामे के बीच पोलिंग बूथ से ममता ने लगाया राज्यपाल को फोन, मिला ये जवाब

पश्चिम बंगाल में गुरुवार को दूसरे चरण का मतदान हुआ और सबसे बड़ा संग्राम नंदीग्राम में देखने को मिला. पहले यहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला हुआ और दोपहर होते-होते बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं.



ममता बनर्जी दोपहर को बोयाल पोलिंग बूथ पर पहुंचीं और मतदान का जायजा लिया. ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि यहां पर सही मतदान नहीं हो रहा है, बाहरी लोग स्थानीय लोगों को मतदान करने से रोक रहे हैं. ममता बनर्जी की शिकायत के बाद चुनाव आयोग के अधिकारी उनसे मिलने पहुंचे और परेशानी को जाना.

ममता ने राज्यपाल को किया फोन, मिला ये जवाब

बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने यहां पर बैठे हुए ही राज्यपाल जगदीप धनखड़ को फोन किया और कहा कि बंगाल में निष्पक्ष चुनाव कराए जाएं. ममता बनर्जी की शिकायत के बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ट्वीट किया. उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने एक चिंता व्यक्त की है, मैंने उन्हें सही एक्शन का भरोसा दिया है. उम्मीद है कि सही भावना से काम किया जाएगा, ताकि लोकतंत्र आगे बढ़े.

Issues flagged @MamataOfficial a while ago on phone have been imparted to the concerned.



There is full assurance of the concerned to adherence to rule of law.



Am confident all will act in right spirit and earnestness so that democracy flourishes.