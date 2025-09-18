बिहार: कीचड़ में फंसी तेजस्वी यादव की लग्जरी कार... ट्रैक्टर से खींचकर निकाली गई बाहर, VIDEO

बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव इन दिनों अपनी ‘बिहार अधिकार यात्रा’ पर निकले हुए हैं. गुरुवार को जब वह खगड़िया जिले के दौरे पर पहुंचे, तो एक दिलचस्प नजारा सामने आया. तेजस्वी यादव की लग्जरी गाड़ी हेलीपैड के पास कीचड़ में फंस गई.

सुरक्षा कर्मियों और सहयोगियों ने पहले धक्का देकर गाड़ी निकालने की कोशिश की, लेकिन जब सफलता नहीं मिली तो स्थानीय किसानों की मदद से एक ट्रैक्टर बुलाया गया. ट्रैक्टर की मदद से अंततः तेजस्वी यादव की गाड़ी को कीचड़ से बाहर निकाला गया. यह दृश्य वहां मौजूद लोगों के लिए चर्चा का विषय बन गया. इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है.

तेजस्वी का कार्यक्रम और बारिश से बिगड़ी योजना

दरअसल, तेजस्वी यादव का आज गुरुवार को खगड़िया, बेलदौर और महेशखूंट में जनसंवाद कार्यक्रम था. उन्होंने दोपहर करीब 1 बजे खगड़िया शहरी क्षेत्र से अपने दौरे की शुरुआत की.

उनका एक घंटे के लिए पटना जाने का भी कार्यक्रम था, जहां उन्हें एक राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल होना था. लेकिन तेज बारिश के कारण उनका हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका और पटना का कार्यक्रम रद्द करना पड़ा.

अमित शाह पर साधा निशाना

इसी दौरान मीडिया से बातचीत में तेजस्वी यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बिहार यात्रा को लेकर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा, “अमित शाह बेरोजगारी खत्म करने नहीं आ रहे, वह अपने राजनीतिक फायदे के लिए आ रहे हैं. बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात तो छोड़ ही दीजिए. क्या उस मंत्री पर कार्रवाई होगी जिसने पत्रकार की पिटाई की?”

16 सितंबर से हुई ‘बिहार अधिकार यात्रा’ की शुरुआत

तेजस्वी यादव की ‘बिहार अधिकार यात्रा’ की शुरुआत 16 सितंबर को पटना, जहानाबाद और नालंदा जिलों से हुई थी. उस दिन उन्होंने पांच जनसभाओं को संबोधित किया. पटना के मसौढ़ी और फतुहा, नालंदा के इस्लामपुर और हिलसा, और जहानाबाद. तेजस्वी ने उस मौके पर सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जहां भी जाता हूं, लोग कहते हैं दो हज़ार पांच से पच्चीस, बहुत हुआ नीतीश.

तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा का पहला चरण 20 सितंबर तक चलेगा और दुर्गा पूजा के बाद यह दोबारा शुरू होगी.

