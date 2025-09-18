scorecardresearch
 

Feedback

बिहार: कीचड़ में फंसी तेजस्वी यादव की लग्जरी कार... ट्रैक्टर से खींचकर निकाली गई बाहर, VIDEO

तेजस्वी यादव का आज गुरुवार को खगड़िया, बेलदौर और महेशखूंट में जनसंवाद कार्यक्रम था. उन्होंने दोपहर करीब 1 बजे खगड़िया शहरी क्षेत्र से अपने दौरे की शुरुआत की. उनका एक घंटे के लिए पटना जाने का भी कार्यक्रम था, जहां उन्हें एक राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल होना था. लेकिन तेज बारिश के कारण उनका हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका और पटना का कार्यक्रम रद्द करना पड़ा.

Advertisement
X
तेजस्वी यादव की ‘बिहार अधिकार यात्रा’ की शुरुआत 16 सितंबर को हुई थी (Photo- ITG)
तेजस्वी यादव की ‘बिहार अधिकार यात्रा’ की शुरुआत 16 सितंबर को हुई थी (Photo- ITG)

बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव इन दिनों अपनी ‘बिहार अधिकार यात्रा’ पर निकले हुए हैं. गुरुवार को जब वह खगड़िया जिले के दौरे पर पहुंचे, तो एक दिलचस्प नजारा सामने आया. तेजस्वी यादव की लग्जरी गाड़ी हेलीपैड के पास कीचड़ में फंस गई.

सुरक्षा कर्मियों और सहयोगियों ने पहले धक्का देकर गाड़ी निकालने की कोशिश की, लेकिन जब सफलता नहीं मिली तो स्थानीय किसानों की मदद से एक ट्रैक्टर बुलाया गया. ट्रैक्टर की मदद से अंततः तेजस्वी यादव की गाड़ी को कीचड़ से बाहर निकाला गया. यह दृश्य वहां मौजूद लोगों के लिए चर्चा का विषय बन गया. इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है.

तेजस्वी का कार्यक्रम और बारिश से बिगड़ी योजना

सम्बंधित ख़बरें

रोहिणी आचार्या के पोस्ट शेयर करने के बाद गरमाया माहौल
बिहार अधिकार यात्रा: तेजस्वी की सीट पर दूसरे नेता के बैठने से सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस 
priyanka gandhi smile
प्रियंका गांधी का बिहार में 'महिला संवाद' सिर्फ कांग्रेस के लिए होगा, या महागठबंधन के लिए भी? 
Tejashwi Yadav
यादवों के अलावा... सत्ता वापस पाने के लिए RJD को किस समीकरण की जरूरत, जानिए 
'बिहार अधिकार यात्रा' पर निकले हैं तेजस्वी यादव
'बिहार में बिना रिश्वत कोई काम नहीं होता, जनता बदलाव चाहती है...', भ्रष्टाचार-अपराध पर बोले तजस्वी यादव 
Electoral Battle in Bihar: Tejashwi vs Amit Shah, Who Will Win?
बिहार में चुनावी जंग तेज, तेजस्वी और अमित शाह में सियासत की दौड़ 

दरअसल, तेजस्वी यादव का आज गुरुवार को खगड़िया, बेलदौर और महेशखूंट में जनसंवाद कार्यक्रम था. उन्होंने दोपहर करीब 1 बजे खगड़िया शहरी क्षेत्र से अपने दौरे की शुरुआत की.

उनका एक घंटे के लिए पटना जाने का भी कार्यक्रम था, जहां उन्हें एक राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल होना था. लेकिन तेज बारिश के कारण उनका हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका और पटना का कार्यक्रम रद्द करना पड़ा.

Advertisement

अमित शाह पर साधा निशाना

इसी दौरान मीडिया से बातचीत में तेजस्वी यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बिहार यात्रा को लेकर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा, “अमित शाह बेरोजगारी खत्म करने नहीं आ रहे, वह अपने राजनीतिक फायदे के लिए आ रहे हैं. बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात तो छोड़ ही दीजिए. क्या उस मंत्री पर कार्रवाई होगी जिसने पत्रकार की पिटाई की?”

16 सितंबर से हुई ‘बिहार अधिकार यात्रा’ की शुरुआत

तेजस्वी यादव की ‘बिहार अधिकार यात्रा’ की शुरुआत 16 सितंबर को पटना, जहानाबाद और नालंदा जिलों से हुई थी. उस दिन उन्होंने पांच जनसभाओं को संबोधित किया. पटना के मसौढ़ी और फतुहा, नालंदा के इस्लामपुर और हिलसा, और जहानाबाद. तेजस्वी ने उस मौके पर सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जहां भी जाता हूं, लोग कहते हैं दो हज़ार पांच से पच्चीस, बहुत हुआ नीतीश.

तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा का पहला चरण 20 सितंबर तक चलेगा और दुर्गा पूजा के बाद यह दोबारा शुरू होगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement