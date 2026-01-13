scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

तमिलनाडु: चुनावी साल में नेताओं का 'पोंगल गिफ्ट', घर-घर पहुंचा रहे बर्तन, साड़ियां और क्रिकेट किट

तमिलनाडु में चुनाव से पहले पोंगल के मौके पर सियासी गिफ्ट पॉलिटिक्स तेज हो गई है. DMK और ADMK के नेता व्यक्तिगत तौर पर मतदाताओं को महंगे उपहार बांट रहे हैं. बीजेपी ने इसे चुनावी लालच बताया है, जबकि DMK इसे पुरानी परंपरा बता रही है. इस बार उपहारों का पैमाना पहले से कहीं ज्यादा बड़ा नजर आ रहा है.

Advertisement
X
DMK-ADMK सभी ने लोगों को पोंगल गिफ्ट्स बांटे. (Photo- ITG)
DMK-ADMK सभी ने लोगों को पोंगल गिफ्ट्स बांटे. (Photo- ITG)

तमिलनाडु में चुनावी सरगर्मी के बीच पोंगल त्योहार अब सियासी हथियार बनता नजर आ रहा है. राज्य सरकार की ओर से दिए जाने वाले आधिकारिक पोंगल हैम्पर के अलावा अब DMK और ADMK के नेता भी व्यक्तिगत स्तर पर अपने-अपने इलाकों में वोटरों और समर्थकों को बड़े पैमाने पर तोहफे बांट रहे हैं. मकसद साफ माना जा रहा है-आने वाले चुनावों से पहले मतदाताओं को रिझाना.

DMK और ADMK, दोनों ही दलों के नेताओं पर आरोप है कि उन्होंने इस बार पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा महंगे और बड़े पैमाने पर गिफ्ट्स बांटे हैं. बीजेपी ने इस पूरे घटनाक्रम पर तीखा हमला बोला है. बीजेपी नेताओं का कहना है कि यह लोगों के प्रति करुणा नहीं, बल्कि खुली चुनावी रणनीति है. पार्टी का आरोप है कि पोंगल के नाम पर वोट खरीदने की कोशिश हो रही है.

यह भी पढ़ें: तमिलनाडु में सीटों पर रार! DMK के 32 सीट के ऑफर से कांग्रेस नाराज, अब विजय की TVK से हाथ मिलाने की तैयारी?

सम्बंधित ख़बरें

sanitation worker in Chennai returned jewellery
चेन्नई में सफाई कर्मचारी ने पेश की ईमानदारी की मिसाल, सड़क पर मिले 45 लाख के गहने लौटाए
Rahul Gandhi accusing the Information and Broadcasting Ministry of attacking Tamil culture.
'तमिल संस्कृति पर हमला...', जन नायकन की रिलीज रोकने के लिए राहुल गांधी ने केंद्र को घेरा
हाथी के बच्चे की बम निगलने से मौत. (Photo: Representational )
हाथी के बच्चे ने निगल लिया देसी बम, हुई मौत... किसान गिरफ्तार
Tamil Nadu revenge killing murder
चेन्नई में मेडिकल कॉलेज में युवक की बेरहमी से हत्या, तीन बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम
विजय से रैली अव्यवस्था पर CBI की पूछताछ (Photo: PTI)
'लोग बेहोश हो रहे थे, भाषण क्यों नहीं रोका?', करूर भगदड़ केस में थलापति विजय से CBI की पूछताछ

वहीं DMK ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है. DMK नेताओं का कहना है कि पोंगल पर उपहार बांटना कोई नई बात नहीं है और यह वर्षों पुरानी परंपरा है. पार्टी का दावा है कि बीजेपी DMK की लोकप्रियता पचा नहीं पा रही है, इसी वजह से वह बेवजह इस मुद्दे को तूल दे रही है.

Advertisement

पहले की तुलना में ज्यादा गिफ्ट्स बांटे गए

स्थानीय लोगों का कहना है कि इस साल उपहारों का स्तर और पैमाना पिछले वर्षों की तुलना में कहीं ज्यादा बड़ा है. पहले आमतौर पर गन्ना और पोंगल पकाने के बर्तन ही दिए जाते थे, लेकिन इस बार गिफ्ट हैम्पर काफी 'लक्ज़री' हो गए हैं.

त्रिची वेस्ट विधानसभा क्षेत्र में मंत्री केएन नेहरू ने स्टेनलेस स्टील के बर्तनों का वितरण किया. इनमें प्लेट, टम्बलर, कटोरियां और पैन शामिल हैं. इन सभी पर केएन नेहरू, उनके बेटे, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और उदयनिधि स्टालिन की तस्वीरों वाले स्टिकर लगे हुए हैं. स्थानीय लोगों के मुताबिक, महिलाओं को साड़ियां और पुरुषों को शर्ट का कपड़ा भी दिया गया.

यह भी पढ़ें: हर बूथ पर फोकस, डोर-टू-डोर कैंपेन... तमिलनाडु में नितिन नबीन ने BJP वर्कर्स को दिया 2026 का असाइनमेंट

पुदुकोट्टई और पोन्नामरावती क्षेत्रों में मंत्री एस रेगुपति ने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर सभी मतदाताओं को पोंगल के बर्तन बांटे. इन उपहारों पर भी उनके साथ-साथ उनके बेटे डॉ अन्नामलाई, उदयनिधि और मुख्यमंत्री स्टालिन के स्टिकर लगे थे.

पोंगल पॉट और ढक्कन, स्टील का चम्मच भी बांटा

ADMK के पूर्व मंत्री विजय भास्कर ने विरालिमलाई विधानसभा क्षेत्र में स्टेनलेस स्टील का पोंगल पॉट और ढक्कन, स्टील का चम्मच, 100 ग्राम घी, आधा किलो कच्चा चावल, पेंसिल, पेन, कांच की चूड़ियां, स्टील प्लेट, अंगूर, ड्राई फ्रूट्स और इलायची तक वितरित की.

Advertisement

वहीं ADMK के ही पूर्व मंत्री एसपी वेलुमणि ने अपने थोंडामुथुर क्षेत्र में 500 से ज्यादा स्थानीय क्रिकेट टीमों को क्रिकेट किट बांटी. इन किट्स में बैट, हेलमेट, बैटिंग ग्लव्स, गार्ड्स, पैड्स और किट बैग शामिल थे. स्थानीय लोगों का कहना है कि वह पिछले 20 सालों से ऐसा करते आ रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement