तमिलनाडु: चुनावी साल में नेताओं का 'पोंगल गिफ्ट', घर-घर पहुंचा रहे बर्तन, साड़ियां और क्रिकेट किट

तमिलनाडु में चुनावी सरगर्मी के बीच पोंगल त्योहार अब सियासी हथियार बनता नजर आ रहा है. राज्य सरकार की ओर से दिए जाने वाले आधिकारिक पोंगल हैम्पर के अलावा अब DMK और ADMK के नेता भी व्यक्तिगत स्तर पर अपने-अपने इलाकों में वोटरों और समर्थकों को बड़े पैमाने पर तोहफे बांट रहे हैं. मकसद साफ माना जा रहा है-आने वाले चुनावों से पहले मतदाताओं को रिझाना.

DMK और ADMK, दोनों ही दलों के नेताओं पर आरोप है कि उन्होंने इस बार पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा महंगे और बड़े पैमाने पर गिफ्ट्स बांटे हैं. बीजेपी ने इस पूरे घटनाक्रम पर तीखा हमला बोला है. बीजेपी नेताओं का कहना है कि यह लोगों के प्रति करुणा नहीं, बल्कि खुली चुनावी रणनीति है. पार्टी का आरोप है कि पोंगल के नाम पर वोट खरीदने की कोशिश हो रही है.

वहीं DMK ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है. DMK नेताओं का कहना है कि पोंगल पर उपहार बांटना कोई नई बात नहीं है और यह वर्षों पुरानी परंपरा है. पार्टी का दावा है कि बीजेपी DMK की लोकप्रियता पचा नहीं पा रही है, इसी वजह से वह बेवजह इस मुद्दे को तूल दे रही है.

पहले की तुलना में ज्यादा गिफ्ट्स बांटे गए

स्थानीय लोगों का कहना है कि इस साल उपहारों का स्तर और पैमाना पिछले वर्षों की तुलना में कहीं ज्यादा बड़ा है. पहले आमतौर पर गन्ना और पोंगल पकाने के बर्तन ही दिए जाते थे, लेकिन इस बार गिफ्ट हैम्पर काफी 'लक्ज़री' हो गए हैं.

त्रिची वेस्ट विधानसभा क्षेत्र में मंत्री केएन नेहरू ने स्टेनलेस स्टील के बर्तनों का वितरण किया. इनमें प्लेट, टम्बलर, कटोरियां और पैन शामिल हैं. इन सभी पर केएन नेहरू, उनके बेटे, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और उदयनिधि स्टालिन की तस्वीरों वाले स्टिकर लगे हुए हैं. स्थानीय लोगों के मुताबिक, महिलाओं को साड़ियां और पुरुषों को शर्ट का कपड़ा भी दिया गया.

पुदुकोट्टई और पोन्नामरावती क्षेत्रों में मंत्री एस रेगुपति ने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर सभी मतदाताओं को पोंगल के बर्तन बांटे. इन उपहारों पर भी उनके साथ-साथ उनके बेटे डॉ अन्नामलाई, उदयनिधि और मुख्यमंत्री स्टालिन के स्टिकर लगे थे.

पोंगल पॉट और ढक्कन, स्टील का चम्मच भी बांटा

ADMK के पूर्व मंत्री विजय भास्कर ने विरालिमलाई विधानसभा क्षेत्र में स्टेनलेस स्टील का पोंगल पॉट और ढक्कन, स्टील का चम्मच, 100 ग्राम घी, आधा किलो कच्चा चावल, पेंसिल, पेन, कांच की चूड़ियां, स्टील प्लेट, अंगूर, ड्राई फ्रूट्स और इलायची तक वितरित की.

वहीं ADMK के ही पूर्व मंत्री एसपी वेलुमणि ने अपने थोंडामुथुर क्षेत्र में 500 से ज्यादा स्थानीय क्रिकेट टीमों को क्रिकेट किट बांटी. इन किट्स में बैट, हेलमेट, बैटिंग ग्लव्स, गार्ड्स, पैड्स और किट बैग शामिल थे. स्थानीय लोगों का कहना है कि वह पिछले 20 सालों से ऐसा करते आ रहे हैं.

