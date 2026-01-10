पश्चिम बंगाल: TMC कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप, पुलिस स्टेशन में धरने पर बैठे शुभेंदु अधिकारी

पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर हिंसा को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है कि मंगलवार रात करीब 8:20 बजे पश्चिम मेदिनीपुर जिले के चंद्रकोणा रोड इलाके में उन पर तृणमूल कांग्रेस (TMC) के कार्यकर्ताओं ने हमला किया.

शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर दावा किया कि वह पुरुलिया से लौट रहे थे, तभी रास्ते में TMC समर्थित असामाजिक तत्वों ने उन पर हमला कर दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि यह हमला पुलिस की मौजूदगी में हुआ, लेकिन पुलिस ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया.

पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर सीएम ममता का CEC को पत्र, प्रवासी मजदूरों की अनदेखी का लगाया आरोप

बीजेपी नेता ने कहा कि ममता बनर्जी सरकार के दौरान राज्य में हिंसा और दंडहीनता की संस्कृति को खुली छूट मिली हुई है. उन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कानून की रक्षा करने वाले ही मूकदर्शक बने रहे. अधिकारी के मुताबिक, यह हमला सिर्फ उन पर नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल में विपक्ष की हर आवाज पर हमला है.

Tonight approximately around 8:20 PM, while I was returning from Purulia, at Chandrakona Road; Paschim Medinipur district, I was viciously attacked by TMC goons.

These cowards, emboldened by the Mamata Banerjee regime's culture of violence and impunity, attacked me right in the… pic.twitter.com/caM0JshS4y — Suvendu Adhikari (@SuvenduWB) January 10, 2026

पुलिस स्टेशन में धरने पर बैठे शुभेंदु अधिकारी

शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि TMC बढ़ते जन आक्रोश से घबरा गई है और राजनीतिक मुद्दों का सामना करने के बजाय अब खुलेआम गुंडागर्दी का सहारा ले रही है. उन्होंने कहा कि यह सरकार लोकतंत्र को कुचलने पर आमादा है और राज्य को एक तरह की "कानूनविहीन तानाशाही" की ओर ले जाया जा रहा है.

ED और TMC के बीच बढ़ा टकराव, SC पहुंची ममता सरकार... कैविएट दाखिल कर की ये मांग

हमले के बाद शुभेंदु अधिकारी चंद्रकोणा पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने धरना शुरू कर दिया. उन्होंने मांग की है कि हमले में शामिल लोगों की तत्काल पहचान कर उनकी गिरफ्तारी की जाए. अधिकारी ने साफ कहा है कि जब तक दोषियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं होती, वह धरना समाप्त नहीं करेंगे.

शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को भेजा नोटिस

इस घटना के बाद बीजेपी ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर तीखा हमला बोला है. वहीं, इस मामले पर अब तक तृणमूल कांग्रेस या पुलिस प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. इस घटना से पहले दिन में शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि उन्होंने मुख्यमंत्री को कानूनी नोटिस भेजा है. अगर वह इसका जवाब नहीं देती हैं, तो वह अदालत का रुख करेंगे. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने बयान में आरोप लगाया था कि अवैध कोयला कारोबार का पैसा शुभेंदु अधिकारी के जरिए केंद्रीय गृह मंत्री तक पहुंचता है.

