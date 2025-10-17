scorecardresearch
 

Feedback

सीमांचल में RJD को बड़ा झटका, जनसुराज में शामिल हो गए तसलीमुद्दीन के बेटे सरफराज

बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है. जोकीहाट से चार बार के विधायक और पूर्व लोकसभा सांसद सरफराज आलम ने गुरुवार को आरजेडी छोड़ जन सुराज पार्टी जॉइन कर ली. उन्होंने कहा कि पार्टी में उन्हें घुटन महसूस हो रही थी और अब वो प्रशांत किशोर के साथ सीमांचल के विकास के लिए काम करेंगे. जन सुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने उनके आने को डर की राजनीति से विकास की राजनीति की ओर बदलाव बताया.

Advertisement
X
जनसुराज में शामिल हुए सरफराज (Photo: Screengrab)
जनसुराज में शामिल हुए सरफराज (Photo: Screengrab)

बिहार में पहले चरण के चुनाव से पहले लालू की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) को बहुत बड़ा झटका लगा है. पूर्व सांसद और चार बार के विधायक सरफराज आलम ने RJD से इस्तीफा देकर जन सुराज पार्टी का दामन थाम लिया. सरफराज, सीमांचल के दिवंगत नेता तसलीमुद्दीन के पुत्र हैं, जो आरजेडी में सीमांचल की आवाज माने जाते थे.

आरजेडी में अभी भी ‘दाल-चटनी’ वाली राजनीति: आरजेडी

जन सुराज में शामिल होते हुए सरफराज आलम ने कहा, 'मैं जन सुराज को सलाम करता हूं, जो प्रशांत किशोर के नेतृत्व में बिहार को बदलने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है. यह मंच मुझे अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने का अवसर देगा. उन्होंने आरजेडी से नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा कि 'वहां वही पुरानी ‘दाल-चटनी’ वाली राजनीति चल रही थी, जिसमें बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं रही.'

सम्बंधित ख़बरें

Bihar liquor ban 10 years
बिहार में शराबबंदी के 10 साल... जानें- फायदा ज्यादा हुआ या नुकसान? 
khesari lal yadav, chanda devi, tejashwi yadav
एक्टर खेसारी लाल यादव लड़ेंगे बिहार विधानसभा चुनाव, RJD ने छपरा से दिया टिकट 
'नक्सली, घुसपैठिया और उनके समर्थकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई तय'
नक्सलियों के मददगारों पर भी होगा एक्शन, वो इंटलैक्चुअल हों या कोई और, बोले अमित शाह  
You will know the reality; Congress will remain in single digits: Ajay Alok.
पंचायत आजतक बिहार: बिहार की बहस में निजी हमलों की बौछार, देखें क्या बोले अजय आलोक 
सम्राट चौधरी बोले बिहार के किसी भी इलाके में चले जाएं कोई शराबी नहीं मिलेगा (Photo: ITG)
'राजनीति में जोकर बहुत आते हैं...', एजुकेशन पर सवाल उठा रहे PK को सम्राट चौधरी का जवाब 

उन्होंने कहा कि सीमांचल का मुद्दा सिर्फ मुसलमानों का नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की गरीबी, पिछड़ापन और शिक्षा की गिरावट का है. उन्होंने आरोप लगाया कि बीते 30 सालों में बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ा है और शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह कमजोर हुई है.

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

जन सुराज प्रमुख प्रशांत किशोर (PK) ने सरफराज आलम के शामिल होने पर कहा, 'यह सीमांचल की राजनीति में एक नया अध्याय है, अब यहां डर की राजनीति नहीं, विकास की राजनीति होगी. सरफराज आलम सीमांचल में जन सुराज की एक लंबी लकीर खींचेंगे.'

Advertisement

AIMIM पर पीके ने बोला हमला

पीके ने एआईएमआईएम (AIMIM) पर भी अप्रत्यक्ष हमला बोला और कहा, 'सीमांचल की समस्याएं वही समझ सकता है जो यहां की मिट्टी से जुड़ा है, हैदराबाद से आने वाला कोई नहीं.'

उन्होंने आगे कहा कि एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों 'सीट बेचने की होड़' में लगे हैं, और जनता के मुद्दे गायब हो गए हैं. साथ ही, उन्होंने उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा कि 'उन्हें अपने चुनाव हलफनामे में बताना चाहिए कि उन्होंने दसवीं पास की है या नहीं, और 1995 के हत्या कांड में उनकी भूमिका क्या थी.' प्रशांत किशोर ने घोषणा की कि वह सम्राट चौधरी के चुनावी हलफनामे की कानूनी जांच करवाएंगे.

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement