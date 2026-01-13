'PM मोदी देश के सबसे बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं', ऐसा क्यों बोले अभिषेक बनर्जी?

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए उन्हें देश का सबसे बड़ा कंटेंट क्रिएटर बताया है. इसके अलावा, ममता बनर्जी की ही तरह उन्होंने भी I-PAC पर छापेमारी को लेकर आरोप लगाया कि ED उनकी पार्टी के दस्तावेज चुराने आई थी.
अभिषेक बनर्जी ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि वह सब कुछ पीआर के लिए करते हैं. उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि हमारे पीएम देश के सबसे बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं. यह पूरी चीज एक PR है. आज वह पतंग उड़ा रहे हैं, कल वह मंदिर में थे, परसों वह कार में घूम रहे थे. वह पूरी तरह से कंटेंट में लगे हुए हैं. आज वह क्या कर रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं. क्या यह कंटेंट नहीं है?'
'ED हमारे डेटा चुराने आई थी, रेड करने नहीं'
अभिषेक बनर्जी ने ED की रेड पर सवाल उठाते हुए कहा कि दूसरे I-PAC ऑफिस में छापा क्यों नहीं मारा गया, सिर्फ कोलकाता के ऑफिस में ही क्यों रेड पड़ी?
उन्होंने कहा, 'BJP कह रही है कि I-PAC ऑफिस में ED की रेड सही है, लेकिन मुद्दा यह है कि पिछले 3 सालों में इस मामले में कोई समन जारी नहीं किया गया और I-PAC के 3 डायरेक्टर हैं, अगर कंपनी पर रेड होती है तो उसके सभी डायरेक्टर पर रेड होनी चाहिए, लेकिन कोलकाता ऑफिस पर ही रेड क्यों?'
उन्होंने आगे कहा कि 'उनके दिल्ली और हैदराबाद में भी ऑफिस हैं लेकिन वहां कुछ नहीं हुआ. ऐसा इसलिए क्योंकि वो रेड करने नहीं आए थे, वो हमारा डेटा चुराने आए थे. अगर उनका लॉजिक है कि I-PAC ने गैर-कानूनी काम किए हैं तो उसके सभी ऑफिस पर रेड होनी चाहिए थी.'
'BJP के खिलाफ लड़ने वाला चोर है'
अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि जो कोई भी बीजेपी के खिलाफ लड़ रहा है, वो चोर है. जो बीजेपी में शामिल हो गया, उसे क्लीन चिट मिल गई.
उन्होंने कहा, 'जो लोग BJP में शामिल हो गए हैं, उन्हें अब क्लीन चिट मिल गई है और जो भी उनके खिलाफ लड़ रहा है, वह चोर है? क्या आपको नहीं पता कि मुझे कितना टॉर्चर किया गया. मेरे बच्चों को एयरपोर्ट पर रोक दिया गया. मेरे परिवार को परेशान किया गया. आपको लगता है कि आप सेंट्रल एजेंसियों से TMC को डरा सकते हैं?'