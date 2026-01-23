scorecardresearch
 
पीएम मोदी ने DMK को बताया 'CMC' सरकार... बोले- कुशासन से मुक्ति चाहता है तमिलनाडु

नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म-जयंती के अवसर पर मदुरंतकम पहुंचे प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत नेताजी और तमिलनाडु के स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करके की. प्रधानमंत्री ने इस रैली को तमिलनाडु में बदलाव का शंखनाद बताते हुए कहा कि राज्य की जनता अब डीएमके के कुशासन से मुक्ति चाहती है और भाजपा-एनडीए गठबंधन उनकी पहली पसंद बनकर उभरा है.

प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा पिछले 11 वर्षों में तमिलनाडु के लिए किए गए कार्यों का ब्यौरा दिया. (Photo- X/BJP)

तमिलनाडु में इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले पीएम मोदी ने मदुरंतकम में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान प्रधानमंत्री ने राज्य की सत्ताधारी डीएमके (DMK) सरकार पर जमकर निशाना साधा. प्रधानमंत्री ने इस रैली को तमिलनाडु में बदलाव का शंखनाद बताते हुए कहा कि राज्य की जनता अब डीएमके के कुशासन से मुक्ति चाहती है और भाजपा-एनडीए गठबंधन उनकी पहली पसंद बनकर उभरा है.

प्रधानमंत्री ने डीएमके सरकार पर तीखा हमला करते हुए उसे 'CMC सरकार' करार दिया, जिसका अर्थ उन्होंने 'करप्शन' (भ्रष्टाचार), 'माफिया' और 'क्राइम' (अपराध) बताया.

पीएम मोदी ने कहा, "जनता ने डीएमके को दो बार स्पष्ट जनादेश दिया, लेकिन उन्होंने इस भरोसे को तोड़ दिया. आज तमिलनाडु में केवल एक परिवार के हितों की रक्षा की जा रही है". उन्होंने राज्य में बढ़ते ड्रग माफिया पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि स्कूलों और कॉलेजों को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे माता-पिता अपने बच्चों के भविष्य को लेकर डरे हुए हैं.

विकास के आंकड़ों से कांग्रेस-डीएमके को घेरा

प्रधानमंत्री ने केंद्र की एनडीए सरकार द्वारा पिछले 11 वर्षों में तमिलनाडु के लिए किए गए कार्यों का ब्यौरा दिया. उन्होंने बताया कि 2014 से पहले की तुलना में एनडीए सरकार ने तमिलनाडु को 3 लाख करोड़ रुपये का फंड दिया है, जो यूपीए सरकार की तुलना में तीन गुना अधिक है. रेलवे बजट में सात गुना बढ़ोतरी की गई है. 'पीएम किसान सम्मान निधि' के तहत तमिलनाडु के किसानों के खातों में 12,700 करोड़ रुपये सीधे भेजे गए हैं.

वहीं एआईएडीएमके नेता ई. पलानीस्वामी ने मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन पर निशाना साधते हुए कहा कि स्टालिन की एकमात्र उपलब्धि भ्रष्टाचार है और वे अपने बेटे उदयनिधि स्टालिन को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वंशवाद की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं. ईपीएस ने विश्वास जताया कि एनडीए गठबंधन आगामी चुनाव में 210 से अधिक सीटें जीतकर सत्ता में आएगा और यह चुनाव वंशवाद की राजनीति पर 'पूर्ण विराम' लगाएगा.

पीएमके प्रमुख अन्बुमणि रामदास ने डीएमके सरकार पर 6 लाख करोड़ रुपये के विभिन्न घोटालों (रेत खनन, अनुबंध और तस्माक टैक्स चोरी) का आरोप लगाया. वहीं, एएमएमके नेता टीटीवी दिनाकरण ने कहा कि तमिलनाडु अब हत्याओं का राज्य बन गया है जहाँ महिलाओं की सुरक्षा खतरे में है.

