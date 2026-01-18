PM मोदी ने काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट की रखी नींव, कहा- 'विकास-विरासत' अब भारत की नई पहचान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के काजीरंगा में काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी. इस मौके पर पीएम ने बताया कि बीजेपी आज पूरे देश की पहली पसंद बन गई है, जिसका प्रमाण बिहार, महाराष्ट्र और केरल के हालिया चुनाव परिणाम हैं. उन्होंने काजीरंगा को असम की आत्मा और भारत की जैव-विविधता का अनमोल रत्न बताते हुए कहा कि यहां पर्यटकों की बढ़ती संख्या से स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं . पीएम ने कहा कि सरकार का लक्ष्य सुशासन के जरिए विकास और विरासत दोनों को साथ लेकर चलना है.

पीएम ने काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखने के मौके पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, 'आज फिर काजीरंगा आने का सौभाग्य मिला और दो साल पहले यहां बिताए गए पल उनके जीवन के सबसे खास अनुभवों में शामिल हैं.'



पीएम मोदी ने अपनी पिछली यात्रा का जिक्र करते हुए बताया कि उस दौरान उन्हें काजीरंगा नेशनल पार्क में रात्रि विश्राम का अवसर मिला था और अगले दिन एलीफेंट सफारी के दौरान उन्होंने इस क्षेत्र की अनुपम सुंदरता को बहुत करीब से महसूस किया. उन्होंने कहा, 'असम आकर मुझे हमेशा एक अलग ही खुशी मिलती है.'



प्रधानमंत्री ने इस मौके पर देश में भाजपा के बढ़ते जनसमर्थन का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि बीते एक-डेढ़ वर्षों में देश का भरोसा भाजपा पर लगातार बढ़ता जा रहा है. हाल ही में बिहार में हुए चुनावों में 20 वर्ष बाद भी जनता ने भाजपा को रिकॉर्ड वोट और रिकॉर्ड सीटें दीं.

बीजेपी पर देश का भरोसा

पीएम ने महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत का जिक्र करते हुए कहा, 'दो दिन पहले ही महाराष्ट्र के बड़े शहरों में मेयर और पार्षद चुनावों के नतीजे आए, जहां मुंबई जैसे विश्व के सबसे बड़े नगर निगमों में पहली बार भाजपा को ऐतिहासिक जनादेश मिला. केरल में भी जनता ने BJP को अभूतपूर्व समर्थन दिया और तिरुवनंतपुरम में पहली बार BJP का मेयर चुना गया.'

प्रधानमंत्री ने कहा, 'बीजेपी आज पूरे देश में लोगों की पहली पसंद बन गई है. देश का वोटर सुशासन चाहता है, विकास चाहता है. वह विकास और विरासत दोनों पर फोकस करता है. इसलिए वह बीजेपी को पसंद करता है.'

कांग्रेस के पास नहीं है विकास का एजेंडा



पीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति को देश लगातार नकार रहा है. जिस मुंबई शहर में कांग्रेस का जन्म हुआ था, वहां आज वह चौथे-पांचवें नंबर की पार्टी बन गई है. जिस महाराष्ट्र पर कांग्रेस ने सालों तक शासन किया, वहां कांग्रेस पूरी तरह सिमट गई है. उन्होंने कहा, 'कांग्रेस देश का भरोसा खो चुकी है, क्योंकि उसके पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है.'



प्रधानमंत्री ने काजीरंगा को असम की आत्मा और भारत की जैव-विविधता का अनमोल रत्न बताया. यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित इस राष्ट्रीय उद्यान में पिछले कुछ वर्षों में पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है. इससे होमस्टे, गाइड सेवाएं, परिवहन, हस्तशिल्प और छोटे व्यवसायों के माध्यम से स्थानीय युवाओं को आय के नए साधन मिले हैं. पीएम मोदी ने कहा, 'जब प्रकृति सुरक्षित होती है, तो उसके साथ अवसर भी पैदा होते हैं.'

भारत का नया मंत्र



प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि लंबे वक्त तक ये धारणा बनी रही कि प्रकृति और प्रगति एक-दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन आज भारत दुनिया को दिखा रहा है कि दोनों साथ-साथ चल सकते हैं. इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी- ये भारत का नया मंत्र है.

वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए बड़ा निवेश



पीएम ने कहा कि बाढ़ के दौरान वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए, कलियाबोर से नुमालीगढ़ तक 90 किलोमीटर लंबा एक गलियारा लगभग 7,000 करोड़ रुपये के निवेश से बनाया जा रहा है. इस परियोजना में वन्यजीवों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया 35 किलोमीटर का एक ऊंचा खंड शामिल है, जिससे वाहन नीचे जानवरों की आवाजाही को बाधित किए बिना ऊपर से गुजर सकते हैं.



उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब काजीरंगा में गैंडों का अवैध शिकार असम के लिए एक बड़ी चिंता का विषय था. 2013-14 में दर्जनों एक सींग वाले गैंडों को मार डाला गया था. बीजेपी सरकार ने इसे रोकने का संकल्प लिया और सुरक्षा उपायों को मजबूत करते हुए वन विभाग को अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराए. वन दुर्गा पहल के माध्यम से महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई गई. इसके परिणामस्वरूप, 2025 तक गैंडों के अवैध शिकार की कोई घटना दर्ज नहीं की गई है. इस उपलब्धि के लिए जनता और सरकार दोनों प्रशंसा के पात्र हैं.

