NDA का घोषणापत्र जारी, सीएम योगी ने राहुल गांधी पर जमकर बोला हमला... पढ़ें- बिहार स्पेशल बुलेटिन

NDA ने आज बिहार विधानसभा चिनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया. इसमें 1 करोड़ लोगों को नौकरी, महिलाओं को 2 लाख तक की मदद, 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का वादा किया गया है. घोषणापत्र में गरीबों के लिए KG से PG तक मुफ्त शिक्षा देने की बात भी कही गई है. साथ ही 4 शहरों में मेट्रो सेवा शुरू करने का वादा भी है. घोषणापत्र पटना के होटल मौर्या में सीएम नीतीश कुमार, LJP प्रमुख चिराग पासवान और BJP अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जारी किया. RJD नेता तेजस्वी यादव ने इस संकल्प पत्र को जुमला बताया. उन्होंने कहा कि बिहार के लोग NDA की चाल और चरित्र को समझ चुके हैं और इस बार जवाब देंगे.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार के भोजपुर और सीवान में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को निशाना बनाया. उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि अगर राहुल गांधी बिहार में चुनाव प्रचार में उतरते हैं, तो एनडीए की जीत पक्की है. सीएम योगी ने कहा कि पिछले 20 सालों में बिहार में सुशासन की नींव मजबूत हुई है. अब बिहार में 'लाल सलाम' की जगह 'जय श्री राम' के नारे लगेंगे.

बिहार के मोकामा में जनसुराज पार्टी के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह, उनके दो भतीजे रणवीर और कर्मवीर के अलावा छोटन सिंह और कंजय सिंह समेत कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. दुलार चंद यादव की हत्या के बाद उनकी शव यात्रा के दौरान भी हिंसा भड़क गई. आरोप है कि भीड़ ने उनके शव वाहन के साथ चल रहीं RJD उम्मीदवार वीणा देवी की गाड़ी पर ईंट पत्थर बरसाए और गोलियां चलाईं. लोग अनंत सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं. तनाव को देखते हुए, इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. इस हत्या पर EC ने जिला निर्वाचन अधिकारी और बिहार DGP से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है.

Advertisement

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

RJD नेता तेजस्वी यादव ने मोकामा हत्याकांड पर कहा कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है. उन्होंने सवाल उठाया कि 40 गाड़ियों का काफिला हथियारों के साथ कैसे घूम रहा था. उन्होंने चुनाव आयोग और प्रशासन पर सवाल उठाए.

#WATCH | On Mokama violence and killing of a Jan Suraaj worker, RJD leader Tejashwi Yadav says, "There should be no place for violence in a democracy. We are surprised how can a 40-vehicle convoy go about with weapons? What is EC doing? What is the administration doing? What… pic.twitter.com/hNWeXo3a0j — ANI (@ANI) October 31, 2025

मोकामा मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है. पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के मुताबिक, दुलारचंद की मौत गोली लगने से नहीं हुई थी. डॉक्टरों ने बताया कि उनके पैर में गोली लगी थी, लेकिन वो जानलेवा नहीं थी. पोस्टमार्टम से पहले शव का एक्स-रे भी कराया गया, जिसमें शरीर पर कई जगह चोट के निशान पाए गए हैं. पोस्टमार्टम की लिखित रिपोर्ट अभी आनी बाकी है.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने बिहार विधान सभा चुनाव के लिए जारी एनडीए के घोषणापत्र पर सवाल उठाया है. उन्होंने NDA मैनिफेस्टों को झूठ का पुलिंदा बताया और कहा कि सिर्फ 26 सेकंड में घोषणा पत्र जारी कर सभी नेता भाग गए. वहीं RJD ने घोषणापत्र को महागठबंधन की कॉपी बताया है. एनडीए के संकल्प पत्र पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि जो लोग बिहार के विकास के लिए कभी काम नहीं करते, उन्हें ये वादे मजाक लगेंगे.

#WATCH | Patna, Bihar: On NDA's joint poll manifesto for Bihar elections, BJP MP Manoj Tiwari says, "... Those who have never planned for Bihar's development will see the manifesto as nothing but a joke... We have resolved to provide 1 crore government jobs and employment… pic.twitter.com/whWVGaBn50 — ANI (@ANI) October 31, 2025

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पांच विधानसभा सीटों पर रोड शो किया, खराब मौसम की वजह से हेलिकाप्टर उड़ नहीं सका, जिस कारण नीतीश की कई सभाएं रद्द हो गईं. इसके बाद उन्होंने सड़क मार्ग से अपना चुनाव अभियान जारी रखा. रोड शो के बाद नीतीश राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा के पैतृक आवास अररिया संग्राम पहुंचे हैं, जहां वो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और रात्रि विश्राम करेंगे.

---- समाप्त ----