बिहार चुनाव में 12 सीटें मांग रही हेमंत सोरेन की पार्टी, 5 पर राजी कर पाएंगे तेजस्वी?

हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने संकेत दिया है कि वह बिहार विधानसभा चुनाव में INDIA गठबंधन के सहयोगी के रूप में कम से कम 12 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है. पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि पार्टी किन सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी, इसका अंतिम फैसला INDIA गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ होने वाली बैठक के बाद ही लिया जाएगा.

इन 12 सीटों पर दावा कर रही जेएमएम

JMM के महासचिव विनोद कुमार पांडेय ने कहा, 'INDIA गठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा एक-दो दिनों में फाइनल हो जाएगा. हमने हाल ही में पटना में हुई बैठक में बिहार के गठबंधन नेताओं को अपने इरादों से अवगत करा दिया है. इस बैठक के नतीजे की जानकारी हमने अपनी पार्टी के नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी दे दी है. अब मुख्यमंत्री INDIA गठबंधन के नेताओं से चर्चा के बाद तय करेंगे कि JMM बिहार में किन सीटों पर चुनाव लड़ेगा.'

मंगलवार को हुई इस बैठक में JMM ने झारखंड से सटे आदिवासी बहुल सीमावर्ती इलाकों की करीब 12 सीटों पर दावा किया है. पांडेय ने बताया कि इनमें तारापुर, कटोरिया, मनीहारी, झाझा, पीरपैंती, ठाकुरगंज, बांका, रुपौली, चकाई, जमालपुर, बनमनखी और रामनगर सीटें शामिल हैं.

'5 सीटें देने पर किया जा रहा विचार'

बता दें कि बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर मतदान दो चरणों में- 6 और 11 नवंबर को होगा, जबकि मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी. इस बीच, झारखंड के एक राजद नेता ने बताया कि राष्ट्रीय जनता दल (RJD) JMM को बिहार में अधिकतम पांच सीटें देने पर विचार कर रहा है. गौरतलब है कि 2024 में झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान JMM के नेतृत्व वाले गठबंधन ने RJD को 81 में से 6 सीटें दी थीं, जिनमें से राजद ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी.

