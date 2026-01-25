scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बंगाल के दंगल में ममता की सियासी धार कुंद करने की तैयारी, बीजेपी ने बनाया खास प्लान

बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने कहा कि समिति ने काम शुरू कर दिया है. इसका एकमात्र लक्ष्य तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से हटाना और पश्चिम बंगाल के लोगों को सुशासन देना है.

Advertisement
X
बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी की संकल्प समिति का ऐलान (Photo: ITG)
बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी की संकल्प समिति का ऐलान (Photo: ITG)

पश्चिम बंगाल में जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, सियासी तपिश वहां बढ़ती जा रही है. ममता सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए बीजेपी हर जतन कर रही है.

इस कड़ी में बीजेपी ने शनिवार को 11 सदस्यीय संकल्प समिति की घोषणा की. इसका उद्देश्य तृणमूल कांग्रेस (TMC) की रणनीति को मात देना है.

बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि यह समिति इलेक्शन स्ट्रैटेजी कॉर्डिनेट करेगी. साथ ही टीएमसी कार्यकर्ताओं की अत्याचारों का मुकाबला करेगी. इसके जिम्मे विभिन्न निकायों में टीएमसी नेताओं के भ्रष्टाचार, बूथ-स्तरीय बैठकों में राज्य सरकार की ध्रुवीकरण और तुष्टिकरण की राजनीति का विरोध करना होगा.

सम्बंधित ख़बरें

कोलकाता बुक फेयर में SIR को लेकर ममता बनर्जी का तीखा बयान (Photo: PTI)
'कम से कम 110 मौतें...', SIR को लेकर चुनाव आयोग पर ममता का हमला
मालदा की घटना पर पुलिस ने जांच शुरू की है.
बंगाल: मंदिर की मूर्तियों में तोड़-फोड़, हिंदुओं-मुसलमानों ने की दोषियों के खिलाफ सजा की मांग
SIR
पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल शुरू, चुनाव आयोग ने दिए ये निर्देश
पश्चिम बंगाल में बढ़ सकती है SIR डेडलाइन, चुनाव आयोग ने दिया हिंट
nitin nabin narendra modi
नितिन नबीन की ताजपोशी के साथ पीएम मोदी ने दे दिया अगला चुनावी चैलेंज

इस समिति में बतौर चेयरमैन तपस रॉय (पूर्व विधायक), अर्थशास्त्री अशोक लाहिरी, अग्निमित्रा पॉल, मनोज टिग्गा (लोकसभा सांसद), स्वपन दासगुप्ता (पार्टी विचारक), अनिर्बान गांगुली, शिशिर बाजोरिया और अधिवक्ता देबजित सरकार शामिल हैं.

पार्टी के राज्य अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने कहा कि समिति ने तुरंत प्रभाव से काम शुरू कर दिया है. इसका एकमात्र उद्देश्य चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से हटाना और पश्चिम बंगाल के आम लोगों को सुशासन देना है.

Advertisement

(PTI इनपुट्स)

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement