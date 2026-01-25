बंगाल के दंगल में ममता की सियासी धार कुंद करने की तैयारी, बीजेपी ने बनाया खास प्लान

पश्चिम बंगाल में जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, सियासी तपिश वहां बढ़ती जा रही है. ममता सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए बीजेपी हर जतन कर रही है.

इस कड़ी में बीजेपी ने शनिवार को 11 सदस्यीय संकल्प समिति की घोषणा की. इसका उद्देश्य तृणमूल कांग्रेस (TMC) की रणनीति को मात देना है.

बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि यह समिति इलेक्शन स्ट्रैटेजी कॉर्डिनेट करेगी. साथ ही टीएमसी कार्यकर्ताओं की अत्याचारों का मुकाबला करेगी. इसके जिम्मे विभिन्न निकायों में टीएमसी नेताओं के भ्रष्टाचार, बूथ-स्तरीय बैठकों में राज्य सरकार की ध्रुवीकरण और तुष्टिकरण की राजनीति का विरोध करना होगा.

इस समिति में बतौर चेयरमैन तपस रॉय (पूर्व विधायक), अर्थशास्त्री अशोक लाहिरी, अग्निमित्रा पॉल, मनोज टिग्गा (लोकसभा सांसद), स्वपन दासगुप्ता (पार्टी विचारक), अनिर्बान गांगुली, शिशिर बाजोरिया और अधिवक्ता देबजित सरकार शामिल हैं.

पार्टी के राज्य अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने कहा कि समिति ने तुरंत प्रभाव से काम शुरू कर दिया है. इसका एकमात्र उद्देश्य चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से हटाना और पश्चिम बंगाल के आम लोगों को सुशासन देना है.

