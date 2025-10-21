243 सीटों पर महागठबंधन के 254 उम्मीदवार, NDA को घेरने में तेजस्वी खुद तो नहीं फंस रहे?

बिहार विधानसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया खत्म होते ही सियासी तस्वीर साफ होने लगी है. एनडीए को सत्ता से बेदखल करने उतरी महागठबंधन के सहयोगी दलों के बीच सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन पाई. इस तरह सीट शेयरिंग फॉर्मूले की औपचारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन नामांकन समाप्त होते ही यह बात साफ हो गई कि कौन कितनी सीट पर किस्मत आजमा रहा है.

महागठबंधन में कई दिनों तक चली खींचतान और दावों के बावजूद सीटों के बंटवारे का फैसला नहीं हो पाया. नामांकन खत्म होने के बाद यह बात साफ हो गई है कि महागठबंधन में सबसे ज्यादा सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस पिछली बार से 9 सीटें कम पर किस्मत आजमा रही है.

बिहार चुनाव के नामांकन खत्म होने के बाद सामने जो तस्वीर आई है, उसमें प्रदेश की कुल 243 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन की तरफ से 254 उम्मीदवार मैदान में हैं. इस तरह 11 सीटों पर महागठबंधन की तरफ से दो-दो उम्मीदवारों ने ताल ठोक रखी है. ऐसे में एनडीए को घेरने के प्लान में कहीं तेजस्वी यादव खुद तो नहीं फंस गए हैं?

महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला

महागठबंधन में आरजेडी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है. आरजेडी ने 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं तो कांग्रेस के 61 प्रत्याशी मैदान में हैं. इसके अलावा सीपीआई माले 20 सीट पर, तो सीपीआई 9 सीट, सीपीएम चार सीट, मुकेश सहनी की वीआईपी 15 सीट और आईपी गुप्ता की पार्टी 3 सीट पर चुनाव लड़ रही है. इस तरह आरजेडी पिछले चुनाव से एक सीट कम पर लड़ रही है तो कांग्रेस 9 सीटों पर कम किस्मत आजमा रही है. 2020 में आरजेडी 144 और कांग्रेस 70 सीट पर चुनाव लड़ी थी.

एनडीए को घेरने में फंस तो नहीं गए तेजस्वी

बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को घेरने के लिए विपक्षी महागठबंधन ने अपने सहयोगी दलों की संख्या बढ़ा ली, लेकिन सीट शेयरिंग की बात आई तो घटक दलों की सच्चाई सामने आ गई. इस तरह बिखरा नजर आ रहा विपक्षी महागठबंधन नामांकन के बाद अब डैमेज-कंट्रोल मोड में आ गया है.

सोमवार को कुछ सीटों पर सहयोगी दलों ने एक-दूसरे के खिलाफ खड़े अपने उम्मीदवारों को वापस लेना शुरू कर दिया है. इसके बाद भी करीब एक दर्जन सीटों पर महागठबंधन आमने-सामने मैदान में है. छह सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी, जबकि चार सीटों पर कांग्रेस और वामपंथी दल के उम्मीदवार आमने-सामने हैं और एक सीट पर वीआईपी और आरजेडी के कैंडिडेट लड़ रहे हैं. इसके चलते महागठबंधन पर सवाल उठ रहे हैं तो मतदाता भी कन्फ्यूज हैं. इस तरह यह तेजस्वी के लिए सियासी तौर पर कहीं महंगा न पड़ जाए.

महागठबंधन में आपसी टकराव से टेंशन

आरजेडी ने कांग्रेस के साथ सीधा टकराव टालने की कोशिश की और बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार राम के खिलाफ कुटुंबा (आरक्षित) से प्रत्याशी नहीं उतारा, लेकिन लालगंज, वैशाली और कहलगांव जैसी आधा दर्जन सीटों पर कांग्रेस बनाम आरजेडी की लड़ाई बनी हुई है. पहले चरण के नाम वापसी के बाद भी आधा दर्जन विधानसभा सीटों पर महागठबंधन एनडीए के साथ-साथ आपस में भी मुकाबला कर रहा है, जबकि दूसरे चरण की पांच सीटें हैं.

पहले चरण की वैशाली सीट पर आरजेडी बनाम कांग्रेस तो तारापुर सीट पर आरजेडी बनाम वीआइपी है. इसके अलावा राजापाकर, रोसड़ा और बिहारशरीफ की सीटों पर कांग्रेस और सीपीआई के उम्मीदवार आमने-सामने हैं. वहीं, दूसरे चरण की पांच सीटें हैं, जिसमें कहलगांव, सिकंदरा, वारिसलीगंज सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस आमने-सामने है. बेगूसराय जिले की बछवाड़ा सीट से कांग्रेस और सीपीआई दोनों के उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं तो चैनपुर सीट से वीआईपी और आरजेडी के उम्मीदवार आमने-सामने हैं.

महागठबंधन की आपसी फाइट का खतरा

बिहार की सत्ता दो दशकों से नीतीश कुमार के इर्द-गिर्द सिमटी हुई है. आरजेडी अपनी वापसी के लिए कई दांव चल चुकी है, लेकिन बीजेपी-जेडीयू गठजोड़ को चुनौती देने में सफल नहीं हो सकी है. इस बार तेजस्वी यादव ने अपने गठबंधन का दायरा बढ़ाया, लेकिन सीट बंटवारे पर सहमति न बन पाने के चलते कई सीटों पर आपसी फाइट की स्थिति बन गई है.

एनडीए में सीट बंटवारे के बाद जरूर मनमुटाव की बात सामने आई, लेकिन नामांकन के साथ सारे विवाद सुलझा लिए गए. इसके चलते एनडीए मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतर गया है, जबकि महागठबंधन में खींचतान जारी है. ऐसे में करीब एक दर्जन सीटों पर जिस तरह से महागठबंधन के उम्मीदवार एनडीए के साथ अपने सहयोगी दलों से टकरा रहे हैं, उससे मतदाताओं में बिखराव होता है तो उसका लाभ सीधे एनडीए को मिलेगा, जिसका खामियाजा महागठबंधन के उम्मीदवारों को उठाना पड़ सकता है.

