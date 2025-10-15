scorecardresearch
 

बिहार चुनाव के लिए चिराग की पार्टी ने जारी की पहली लिस्ट, 14 उम्मीदवारों के नाम

बिहार चुनाव के लिए चिराग पासवान की पार्टी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है. इसमें 14 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है. एनडीए में सीट बंटवारे के मुताबिक चिराग की पार्टी LJP (R) को 29 सीटें मिली हैं, जबकि बीजेपी और जेडीयू 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे.

चिराग पासवान की पार्टी 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी (Photo: PTI)
बिहार चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (R) ने अपने 14 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी. LJP (R) के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी को पूर्वी चंपारण की गोविंदगंज विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है, जबकि हुलास पांडे को बक्सर जिले की ब्रह्मपुर सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है. 

पार्टी ने सिमरी बख्तियारपुर से संजय कुमार सिंह, दरौली से विष्णु देव पासवान, गरखा से सीमांत मृणाल, साहेबपुर कमाल से सुरेंद्र कुमार और परबत्ता से बाबूलाल सौर्य को उम्मीदवार बनाया है. एलजेपी (रामविलास) के अन्य उम्मीदवार मिथुन कुमार नाथनगर सीट से, सुनील कुमार पालीगंज सीट से, राजीव रंजन सिंह डेहरी से, संगीता देवी बलरामपुर से, रानी कुमारी मखदुमपुर से और प्रकाश चंद्र ओबरा सीट से चुनाव लड़ेंगे. एलजेपी (आर) के सूत्रों ने बताया कि शेष 15 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी जल्द ही की जाएगी.

बता दें कि एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है, इसके मुताबिक एलजेपी (आर) को 29 सीटें मिली हैं, जबकि बीजेपी और जेडीयू 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे. जबकि जीतनराम मांझी को 6 और उपेंद्र कुशवाहा को भी 6-6 सीटें मिली हैं. 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा के लिए चुनाव 6 और 11 नवंबर को होंगे और मतगणना 14 नवंबर को होगी.

