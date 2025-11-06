scorecardresearch
 

बिहार में वोटिंग के बीच CEC ज्ञानेश कुमार को साउथ अफ्रीका से आया एक फोन, हो गए सरप्राइज

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के दौरान दक्षिण अफ्रीका के चुनाव आयोग प्रमुख मोसोथो मोएपिया ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को फोन कर शुभकामनाएं दीं और कहा कि उनके सांसद भारत की पारदर्शी चुनाव प्रणाली को समझने के लिए जल्द ही दौरा करेंगे.

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को दक्षिण अफ्रीका के निर्वाचन आयोग के चेयरपर्सन मोसोथो मोएपिया ने शुभकामनाएं दीं. (File Photo: PTI)
बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बीच आज एक दिलचस्प खबर सामने आई. मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को दक्षिण अफ्रीका के निर्वाचन आयोग के चेयरपर्सन मोसोथो मोएपिया का अचानक फोन आया. उन्होंने बिहार जैसे विशाल राज्य में हो रहे चुनावों के लिए उन्हें शुभकामनाएं दीं, जहां करीब 7.5 करोड़ मतदाता अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं.

दोनों अधिकारियों के बीच हुई बातचीत में मोएपिया ने यह भी बताया कि दक्षिण अफ्रीका के सांसद जल्द ही भारत का दौरा करना चाहते हैं, ताकि वे यहां की चुनाव प्रणाली को नजदीक से समझ सकें, जिसे दुनिया की सबसे पारदर्शी और प्रभावशाली व्यवस्थाओं में गिना जाता है.

यादव परिवार और नीतीश कुमार ने किया मतदान

पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान हो रहा है. इस चरण की कई सीटें खास सुर्खियों में हैं- जैसे तेजस्वी यादव की राघोपुर सीट, तेज प्रताप यादव की महुआ और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की तारापुर सीट. अभी तक लालू प्रसाद यादव के परिवार के साथ-साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई बड़े नेता मतदान कर चुके हैं.

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

EC ने किए सुरक्षा के कड़े इंतजाम
 
चुनाव आयोग ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. हर बूथ पर कैमरे लगाए गए हैं और पूरे मतदान की निगरानी लाइव वेबकास्टिंग के जरिए की जा रही है. आयोग के अनुसार, पहले चरण में तीन करोड़ से अधिक मतदाता वोट डाल रहे हैं, जिनमें लगभग 1.98 करोड़ पुरुष, 1.76 करोड़ महिलाएं और तीसरे जेंडर के मतदाता शामिल हैं.

हाई प्रोफाइल सीटों पर फोकस

फोकस में रहने वाली अन्य सीटों में शामिल हैं- अलीनगर, जहां से सिंगर मैथिली ठाकुर बीजेपी उम्मीदवार हैं. लखीसराय, जहां से डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा मैदान में हैं. मोकामा, जहां से बाहुबली अनंत सिंह JDU टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और रघुनाथपुर, जहां से आरजेडी प्रत्याशी और शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब किस्मत आजमा रहे हैं.

