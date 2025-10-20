Bihar Elections: राघोपुर से तेजस्वी यादव, मोकामा से वीणा देवी... आ गई RJD की 143 प्रत्याशियों की लिस्ट

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने बिहार विधानसभा चुनाव-2025 के लिए अपने 143 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है. यह लिस्ट दूसरे चरण के नामांकन के आखिरी दिन आज आधिकारिक तौर पर जारी की गई है. महागठबंधन में चल रहे विवाद की वजह से आरजेडी ने अब तक अपने उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की थी. लिस्ट जारी होने से पहले ही RJD ने अपने सभी उम्मीदवारों को सिंबल (प्रतीक चिन्ह) दे दिया था.

राष्ट्रीय जनता दल ने कई महत्वपूर्ण सीटों से अपने प्रमुख उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है. पार्टी के सबसे बड़े चेहरे तेजस्वी यादव अपनी पारंपरिक सीट राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे.

वहीं, मधेपुरा से चंद्रशेखर को टिकट दिया गया है. मोकामा सीट से बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को प्रत्याशी बनाया गया है. अनुभवी नेता उदय नारायण चौधरी को झाझा विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है.

गठबंधन में इन सीटों पर सीधा टकराव

आरजेडी की लिस्ट जारी होने के साथ ही महागठबंधन के घटक दलों के बीच 3 सीटें ऐसी सामने आई हैं, जहां सीधा टकराव है. वैशाली में कांग्रेस प्रत्याशी अजय कुशवाहा और आरजेडी प्रत्याशी संजीव कुमार आमने-सामने हैं.

लालगंज में कांग्रेस प्रत्याशी आदित्य कुमार और आरजेडी प्रत्याशी शिवानी शुक्ला एक-दूसरे के खिलाफ हैं. सिकंदरा में भी कांग्रेस प्रत्याशी विनोद चौधरी और आरजेडी प्रत्याशी उदय नारायण चौधरी आमने-सामने हैं.

कहलगांव सीट पर सस्पेंस

कहलगांव सीट पर अभी 'वेट एंड वॉच' की स्थिति है. यहां प्रवीण कुशवाहा और आरजेडी प्रत्याशी रजनीश आनंद आमने-सामने हैं. हालांकि, प्रवीण कुशवाहा ने अभी तक नामांकन नहीं किया है, लेकिन आज दोपहर में उनके नामांकन करने की संभावना है. आरजेडी की यह लिस्ट 2020 विधानसभा चुनाव की तुलना में एक सीट कम है. 2020 में राजद 144 सीट पर चुनाव लड़ी थी.

