Bihar Elections: राघोपुर से तेजस्वी यादव, मोकामा से वीणा देवी... आ गई RJD की 143 प्रत्याशियों की लिस्ट

पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे, जबकि चंद्रशेखर को मधेपुरा से टिकट मिला है. बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को मोकामा से प्रत्याशी बनाया गया है, वहीं उदय नारायण चौधरी झाझा से उम्मीदवार हैं.

तेजस्वी यादव राघोपुर से लड़ेंगे चुनाव (File Photo: ITG)
तेजस्वी यादव राघोपुर से लड़ेंगे चुनाव (File Photo: ITG)

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने बिहार विधानसभा चुनाव-2025 के लिए अपने 143 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है. यह लिस्ट दूसरे चरण के नामांकन के आखिरी दिन आज आधिकारिक तौर पर जारी की गई है. महागठबंधन में चल रहे विवाद की वजह से आरजेडी ने अब तक अपने उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की थी. लिस्ट जारी होने से पहले ही RJD ने अपने सभी उम्मीदवारों को सिंबल (प्रतीक चिन्ह) दे दिया था.

RJD bihar chunav

राष्ट्रीय जनता दल ने कई महत्वपूर्ण सीटों से अपने प्रमुख उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है. पार्टी के सबसे बड़े चेहरे तेजस्वी यादव अपनी पारंपरिक सीट राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे. 

RJD bihar chunav

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

वहीं, मधेपुरा से चंद्रशेखर को टिकट दिया गया है. मोकामा सीट से बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को प्रत्याशी बनाया गया है. अनुभवी नेता उदय नारायण चौधरी को झाझा विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है.

गठबंधन में इन सीटों पर सीधा टकराव

आरजेडी की लिस्ट जारी होने के साथ ही महागठबंधन के घटक दलों के बीच 3 सीटें ऐसी सामने आई हैं, जहां सीधा टकराव है. वैशाली में कांग्रेस प्रत्याशी अजय कुशवाहा और आरजेडी प्रत्याशी संजीव कुमार आमने-सामने हैं.

RJD bihar chunav

लालगंज में कांग्रेस प्रत्याशी आदित्य कुमार और आरजेडी प्रत्याशी शिवानी शुक्ला एक-दूसरे के खिलाफ हैं. सिकंदरा में भी कांग्रेस प्रत्याशी विनोद चौधरी और आरजेडी प्रत्याशी उदय नारायण चौधरी आमने-सामने हैं.

यह भी पढ़ें: पत्नी को मनाने में जुटे खेसारी लाल यादव, चाहते हैं लड़े बिहार विधानसभा चुनाव, बोले- नहीं मानी तो...

RJD bihar chunav

कहलगांव सीट पर सस्पेंस

कहलगांव सीट पर अभी 'वेट एंड वॉच' की स्थिति है. यहां प्रवीण कुशवाहा और आरजेडी प्रत्याशी रजनीश आनंद आमने-सामने हैं. हालांकि, प्रवीण कुशवाहा ने अभी तक नामांकन नहीं किया है, लेकिन आज दोपहर में उनके नामांकन करने की संभावना है. आरजेडी की यह लिस्ट 2020 विधानसभा चुनाव की तुलना में एक सीट कम है. 2020 में राजद 144 सीट पर चुनाव लड़ी थी.

 
