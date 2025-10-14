बिहार चुनाव: बीजेपी ने घोषित किए 71 उम्मीदवार, मैथिली ठाकुर और पवन सिंह का नाम नहीं

बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपनी पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें कुल 71 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं. इस सूची में पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी को तारापुर सीट से उम्मीदवार बनाया गया है. हालांकि, पार्टी की पहली लिस्ट में भोजपूरी एक्टर पवन सिंह और सिंगर मैथिली ठाकुर का नाम नहीं है.
बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 9 महिलाओं को भी टिकट दिया है. इनमें रेणु देवी, गायत्री देवी, देवंती यादव और रमा निषाद जैसी उम्मीदवार शामिल हैं.
लिस्ट में अन्य प्रमुख नामों में रेणु देवी (बेतिया), प्रमोद कुमार सिन्हा (रक्सौल), श्यामबाबू प्रसाद यादव (पिपरा), नीतीश मिश्रा (झंझारपुर) समेत कई नेताओं को टिकट मिला है. इनके अलावा राम कृपाल यादव को दानापुर सीट से पार्टी की ओर से चुनाव मैदान में उतारा गया है.
आरा से अमरेन्द्र प्रताप सिंह का टिकट कट गया है. वहीं रत्नेश कुशवाहा को पटना साहिब से टिकट दिया गया है. बीजेपी की पहली लिस्ट में 9 महिलाओं को भी टिकट दिया गया है.
बीजेपी की पहली लिस्ट में प्रमुख उम्मीदवार
यह सूची केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद जारी की गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल थे.
बीजेपी की पहली लिस्ट में 9 महिलाओं को टिकट:
1.बेतिया से रेणु देवी
2. परिहार से गायत्री देवी
3. नरपतगंज से देवंती यादव
4. किशनगंज से स्वीटी सिंह
5. प्राणपुर से निशा सिंह
6. कोढा से कविता देवी
7. औराई से रमा निषाद
8. वारसलीगंज से अरुणा देवी
9. जमुई से श्रेयसी सिंह